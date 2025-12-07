Il Carbonia riscatta la sconfitta di Iglesias Porcheddu e Pavone abbattono la Ferrini 

Carbonia 2
Ferrini 0
Carbonia (4-4-2) : Floris, Andrea Mastino, Hundt, Zazàs, Fabio Mastino, Serra (25’ st Tatti), Ponzo (30’ st Chidichimo), Melis, Porcheddu (76’ st Barrenechea), Boi (47’ st Scano), Pavone. In panchina Saiu, Ollargiu, Scano, Carboni, Massoni, Coulibaly. Allenatore Mannu.
Ferrini (4-4-2) : Arrus, Zedda, Corda, Vitale, Simongini, Melis, Vinci, Piras (20' st Joao Mate), Corona, Arangino (45’ st Serra), F. Boi. In panchina Celli, Matta, Fanni, Lecca, Manca, Rinino, Arisci. Allenatore Manunza.
Arbitro : Mulas di Oristano.
Reti : nel primo tempo 34’ Porcheddu, nella ripresa 43’ Pavone.
Note : a mmoniti Joao Mate, Ponzo, F. Boi.
Carbonia. Il Carbonia si riprende dalla bruciante sconfitta della settimana scorsa nel derby contro l’Iglesias e torna alla vittoria allo Zoboli: un 2-0 secco al cospetto di una buona Ferrini, frutto dei gol del solito Porcheddu e di Pavone. Gara non proprio spettacolare ma giocata con accortezza da entrambe le formazioni.
Per lunghi tratti le conclusioni latitano, ma il pallino del gioco l’hanno in prevalenza i minerari (dopo un discreto avvio della Ferrini).
Il primo tiro dopo mezz’ora con l’argentino Pavone che crea un’insidia. Poi arriva gol di Porcheddu, con un diagonale da destra appena dentro l’area dopo azione insistita sulla fascia. Nella ripresa dopo dieci minuti abbastanza buoni della Ferrini (pericoloso su corner), il Carbonia resta in controllo pronto poi a pungere. I biancoblù sfruttano meglio le ripartenze e al 26’ sfiorano il raddoppio con Melis.
La girandola di cambi, con l’ingresso di molti giovani ma anche del neo acquisto Barrenechea, giunto in settimana in seguito alle partenze dei centrocampisti Nannini e Artese, allenta i ritmi. Però il Carbonia blinda il risultato allo scadere con la rete di Pavone: rinvio lungo del portiere che supera la metà campo, scambio secco in avanti sulla fascia sinistra sino a quando la sfera giunge a Pavone che dal limite esplode un rasoterra che fulmina il portiere avversario. Con i tre punti il Carbonia si stacca dalla zona calda dove invece resta la Ferrini. (a. s.)
RIPRODUZIONE RISERVATA