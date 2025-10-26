VaiOnline
I minerari.
27 ottobre 2025 alle 00:33

il carbonia riprende quota 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia. Il primo a capitolare era stato il Sant’Elena, un mese fa, e per il Carbonia era stata la prima vittoria in campionato. Sabato è toccato a un altro club votato a una santa, il Santa Teresa Gallura, cedere il passo ai minerari: 1-0 con il gol di Boi. E biancoblù ora a quota 11 punti in classifica. Il Carbonia conquista in trasferta ciò che non riesce a far suo fra le mura amiche (in realtà gioca a Narcao da agosto perché lo stadio Zoboli, riseminato, è ancora ko e sulla data del rientro è calato il silenzio).

Per la squadra allenata da Graziano Mannu è la terza vittoria stagionale, la seconda lontano dal Sulcis. «Una gara determinata e attenta, i ragazzi non hanno avuto cali di concentrazione, e la qualità è alta», ha sottolineato l’allenatore, costretto a spedire in campo una formazione rimaneggiata per l’assenza del fantasista Andrea Porcheddu, espulso sul finale di Carbonia Nuorese (2-2) della scorsa domenica. Nella classifica cannonieri “interna” ai minerari, Boi ha raggiunto quota tre gol alla pari dell’argentino Pavone e appena sotto Porcheddu, giunto a quattro. Per la prossima trasferta a Lanusei, il 2 di novembre, potrebbe essere disponibile l’intera rosa. Quanto al rientro allo Zoboli, off limits sia per i lavori di rifacimento degli spogliatoi sia per la risemina del campo e del retro porta adibito agli allenamenti, si teme che non possa essere messa in conto nemmeno la data del 9 di novembre. La squadra pertanto continua ad allenarsi a Narcao, con calciatori e staff costretti tutti i giorni a fare 40 chilometri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 