il carbonia riprende quota 

Carbonia. Il primo a capitolare era stato il Sant’Elena, un mese fa, e per il Carbonia era stata la prima vittoria in campionato. Sabato è toccato a un altro club votato a una santa, il Santa Teresa Gallura, cedere il passo ai minerari: 1-0 con il gol di Boi. E biancoblù ora a quota 11 punti in classifica. Il Carbonia conquista in trasferta ciò che non riesce a far suo fra le mura amiche (in realtà gioca a Narcao da agosto perché lo stadio Zoboli, riseminato, è ancora ko e sulla data del rientro è calato il silenzio).

Per la squadra allenata da Graziano Mannu è la terza vittoria stagionale, la seconda lontano dal Sulcis. «Una gara determinata e attenta, i ragazzi non hanno avuto cali di concentrazione, e la qualità è alta», ha sottolineato l’allenatore, costretto a spedire in campo una formazione rimaneggiata per l’assenza del fantasista Andrea Porcheddu, espulso sul finale di Carbonia Nuorese (2-2) della scorsa domenica. Nella classifica cannonieri “interna” ai minerari, Boi ha raggiunto quota tre gol alla pari dell’argentino Pavone e appena sotto Porcheddu, giunto a quattro. Per la prossima trasferta a Lanusei, il 2 di novembre, potrebbe essere disponibile l’intera rosa. Quanto al rientro allo Zoboli, off limits sia per i lavori di rifacimento degli spogliatoi sia per la risemina del campo e del retro porta adibito agli allenamenti, si teme che non possa essere messa in conto nemmeno la data del 9 di novembre. La squadra pertanto continua ad allenarsi a Narcao, con calciatori e staff costretti tutti i giorni a fare 40 chilometri.

