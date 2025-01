il carbonia rinasce nel momento clou, schianta il barisardo ed esce dai playout 

Carbonia 3

Barisardo 0

Carbonia (4-4-2) : Galasso, Broglia, Chidichimo, Murtas, Ricci, Pavone, Isaia, Mastino (40’ st Francesco Doneddu), Filippi, Moreno (40’ st Lambroni), Abbruzzi (20’ st Mancini). In panchina Davide Doneddu, Atzeni, Danilo Cocco, Carboni, Gianluca Cocco. Allenatore Mingioni.

Barisardo (4-4-2) : Aquilon, Mendes, Mihali, Soilihi, Dimitrjevic, Passalenti, Mangle, Mabò, Sissoko, Murgia, Volo (30’ st Tosi). In panchina Pisu, Tosi, Nunes, Cauli, Alima. Allenatore Ruggeri.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 36’ e 43’ Pavone, nella ripresa 46’ Ricci.

Note : espulso Ruggeri; recupero 1’ pt-4’ st.

Carbonia. Con una prova convincente che riscatta la magra prestazione offerta a Villasimius, il Carbonia travolge 3-0 il Barisardo (giunto allo Zoboli in formazione molto risicata) e rende più confortevole (ma non del tutto sicura: in fondo alla classifica c’è ancora bagarre) la sua posizione nel campionato di Eccellenza. I minerari al momento sono fuori dalla zona playout.

Gara accorta e tatticamente perfetta: il primo tempo è di marca mineraria. Il Barisardo è steso già nella prima frazione. L’argentino Pavone, arrivato nel Sulcis un mese e mezzo fa, si sblocca tutto in una volta: sigla l’1-0 al 36’ al culmine di un’azione corale, poi per il raddoppio si mette in proprio e al 43’ segna un eurogol da fuori area dopo anche grazie a Moreno che lo intravede dopo un’azione sulla sinistra.

Il secondo tempo

La ripresa vede il Barisardo tentare la risalita ma le occasioni latitano e Galasso rischia solo una volta. La partita, molto fisica, si spegne lentamente e al Carbonia sta bene così perché la amministra con saggezza. Espulso per protesta l’allenatore ospite. Poco prima della sua sostituzione l’altro argentino dei biancoblù, Moreno, fallisce il 3-0 che però arriva allo scadere con il gran gol di Ricci, non nuovo a simili prodezze balistiche. Con questa vittoria i padroni di casa si portano tre punti al di sopra della zona spareggi.

