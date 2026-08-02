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L’ipotesi.
03 agosto 2026 alle 00:25

Il Carbonia può ripartire dalla Terza Categoria 

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Carbonia. La mancata iscrizione del Carbonia al campionato di Eccellenza nasconde scenari imperscrutabili: l’ipotesi più realistica, benché la dirigenza tenga il massimo riserbo, è che il club riparta dalla Terza Categoria nel campionato che potrebbe iniziare verso ottobre. Ci sarebbe dunque spazio per l’iscrizione e per fare una squadra.

Con quali giocatori, però, è un bel dilemma. Perché tutta la rosa si è accasata altrove e, in pratica, sembrano essersi dileguati anche i ragazzi del settore giovanile. È uno scenario disastroso che il presidente Andrea Meloni ha imputato a debiti antecedenti al suo incarico. Tesi respinta dal suo predecessore Stefano Canu secondo il quale invece al passaggio di consegne, estate 2025, sarebbero stati disponibili (e noti a Meloni) i fondi per far fronte alle pendenze.

La salvezza ottenuta egregiamente sul campo è stata dunque vanificata dalle casse in rosso. La fuga di dirigenti avvenuta a inizio estate lascia inoltre presagire un altro scenario: e se in Terza Categoria si presentassero ai nastri di partenza due club cittadini? Rumors che il tempo smentirà o confermerà. Come l’ipotesi che in extremis saltino fuori i soldi per ripianare i conti, ma a quel punto la federazione ripescherebbe il Carbonia?

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