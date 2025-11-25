Il Carbonia punta all’aggancio: «Giochiamocela» 

Carbonia. C’è un conto aperto: i cugini sono avanti in classifica di tre punti e in settembre hanno pure eliminato i biancoblù dalla coppa Italia. Il Carbonia si prepara al big match di domenica al Monteponi con serenità e voglia di sana rivalsa: è in programma il derby minerario per eccellenza (e in Eccellenza) con l’Iglesias e le aspettative sono elevate.

I biancoblù ci arrivano in una posizione rilassante: 15 punti, una perfetta media salvezza (anzi, forse qualcosa di più) frutto anche del sofferto pareggio nell’ultimo match di campionato contro la forte Ossese. La squadra si presenterà all’appuntamento forse senza l’allenatore Graziano Mannu, espulso proprio lo scorso weekend, ed è incerta anche la presenza del forte difensore centrale argentino Zazas, in odore di squalifica perché, diffidato, potrebbe aver raggiunto la soglia delle ammonizioni. «In ogni caso arriviamo con la rosa al completo», analizza Mannu, «e torna Andrea Mastino: siamo consci della forza dell’Iglesias ma i risultati visti sinora dimostrano che non abbiamo mai guardato in faccia nessuno».

Prova ne sia il pari con la capolista Nuorese, che nel Sulcis ha sofferto molto più del previsto. Ma anche il Carbonia segna qualche battuta d’arresto, come lo 0-2 a Lanusei di 10 giorni orsono: «Non meritavamo di perdere perché abbiamo avuto almeno tre nitide occasioni da rete e nel calcio se non le realizzi poi quasi sempre la paghi cara», aggiunge Mannu, «pertanto a Iglesias andiamo con lo spirito di giocarcela sino in fondo». I minerari arrivano al derby con possibili novità inerenti la campagna acquisti: già oggi o domani la rosa potrebbe accogliere una new entry per la defezione di uno o più giocatori. Ai nastri di partenza ci sarebbe un centrocampista, in arrivo pertanto un altro elemento con lo stesso ruolo.

Ma al momento (quanto alle partenze) la società è abbastanza abbottonata. Discorso diverso in invece sul fronte arrivi: «Sì», conferma Mannu, «siamo in attesa che nelle prossime ore giunga un altro ragazzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA