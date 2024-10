Il Carbonia pasticcia e si fa male da solo La Nuorese vince la sfida tra le nobili 

Carbonia 0

Nuorese 2

Carbonia (4-3-3) : Mirko Atzeni, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan (30’ st Lambroni), Christian Mancini (19’ st Nicola Mancini), Isaia, Mastropietro (5’ st Sartini), Tocco, Moreno, Cocco (5’ st Francesco Doneddu). In panchina Davide Doneddu, Stefano Atzeni, Carboni, Ricci, Abbruzzi. Allenatore Mingioni.

Nuorese (4-4-2) : Trini, Laconi, Puddu, Steri, Cadau, Chiappetta, Cocco (45’ st Pitirra), Manca (35’ st Zannini), Dessolis, Ramos, Cossu (35’ st Filia). In panchina Ruggiu, Sogos, Satta, Demurtas, Catte, Mascia. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel primo tempo 14’ Manca, 18’ Cocco.

Note : Sartini, Dessolis, Isaia, Steri, Chiappetta.

Carbonia. Allo Zoboli si affrontano due nobili del calcio sardo ma i tre punti se li porta a casa la Nuorese. Vince 2-0 blindando il risultato in 4 minuti scarsi grazie alla complicità pesante della retroguardia del Carbonia e a un gol spettacolare. Il Carbonia, come spesso sta accadendo, è partito decisamente meglio: al 5’ Trini mette a lato una botta ravvicinata di Tocco su palla a rimorchio di Moreno. Poi il nuovo rischio per i nuoresi lo fa correre C. Mancini al 9’.

L’inerzia sembra decisa, ma al 14’ il portiere M. Atzeni la combina grossa (e non è la prima volta): passaggio sbagliato in orizzontale consegnato agli avversari che vanno in rete sul prosieguo dell’azione con Manca. È il peccato originario della partita. Il ko poco dopo con uno strepitoso Cocco: destro di prima intenzione sul palo opposto. C’è tempo per recuperare, ma il Carbonia non va oltre un’encomiabile pressione che produce poco, e che la Nuorese controlla con mestiere. La reazione del Carbonia? Nella ripresa un destro di poco alto di Tocco da circa venti metri e un sinistro di Chidichimo in bella coordinazione ma centrale, scagliato da 25 metri. Al 40’ è opinabile la scelta di N. Mancini che davanti al portier non calcia ma pecca di altruismo cercando un filtrante su cui chiude Ramos. Al 45’ bravo Trini sul destro di Isaia dal limite.

