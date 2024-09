il Carbonia passa a fatica 

Iglesias 2

Carbonia 3

Iglesias (4-4-2) : Idrissi, Elias Celli (46’ st B. Mancini), Pitzalis (14’ st Carta), Braylli, Lamacchia, Piras, Rizzi, Cancilieri, Illario, D’Angelo (28’ st Grasso), Capellino. In panchina Riccio, Bringas, Angioni, Pitzeri, Di Santoro, Crobeddu. Allenatore Murru.

Carbonia (4-4-2) : Doneddu, Cocco (28’ st Atzeni), Broglia, Chidichimo, Garcia, N. Mancini (20’ st Sartini), Tocco (8’ st Mastropietro), Caverzan, Ricci, Isaia, C. Mancini. In panchina Carrus, Putzu, Carboni, Filippi, Perna, Abbruzzi. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo, 46’ Piras; nella ripresa, 20’ (r) Rizzi, 30’ Garcia, 33’ Mastropietro, 52’ (r) Caverzan.

Note : espulso (rosso diretto) Braylli; ammoniti Cancilieri, Garcia, Ricci, C. Mancini. Recupero 3’ pt - 6’ st. Spettatori 350.

Iglesias. Il Carbonia fa suo il derby del Sulcis e passa ai quarti di Coppa Italia al termine di una gara rocambolesca: la squadra di Diego Mingioni subisce tantissimo nel primo tempo, si sveglia all’inizio del secondo e infiamma il Monteponi con tre reti in venti minuti che ribaltano la partita.

Iglesias subito in avanti

Fa caldissimo fin dall’avvio ma l’Iglesias non se ne cura e minaccia la porta avversaria con Cancilieri e Rizzi. Al 19’ Piras calcia rasoterra da 25 metri e coglie il palo alla destra di Doneddu dopo una leggera deviazione. Poco dopo Capellino gira a rete di testa ma è in off-side. Ancora Capellino, al 29’, sfiora il palo e pochi minuti dopo si vede parare da Doneddu un tiro ravvicinato. L’argentino è protagonista e al 46’ gira di testa un cross di D’Angelo che Doneddu devia in corner: sul successivo cross Piras sigla l’1-0.

La ripresa

Al 4’ Ricci divora un gol già fatto (assist di Tocco): alto da due passi. Illario prova invano la replica ma la partita sembra cambiare padrone, anche se l’Iglesias raddoppia su rigore con Rizzi (steso Capellino). Ci prova N. Mancini, poi Garcia (30’) col piattone mette in rete una punizione di Caverzan. Doneddu para su Illario e sul capovolgimento di fronte (Iglesias sbilanciato) arriva il pareggio di Mastropietro. Pericoloso anche Broglia. poi Cancilieri ha una grande occasione saltando col lob il portiere, ma Chidichimo allontana. Nel finale Lamacchia stende in area Sartini e Caverzan realizza il rigore della vittoria, facendo esplodere il pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA