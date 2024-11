Il Carbonia non sa più reagire 

Carbonia. Non è allarme rosso, ma poco ci manca. Dopo l’ennesima sconfitta il Carbonia precipita al terzultimo posto della classifica di Eccellenza in seguito al 4-1 subito sabato contro la diretta concorrente per la salvezza, il San Teodoro. La dirigenza mineraria conferma una volta di più l'intenzione di tornare in dicembre sul mercato.

Al netto delle perplessità, se non proprio polemiche, per il dubbio rigore assegnato al San Teodoro sul risultato di 1-1, quello che non è piaciuto è la carenza di reazione: «Siamo amareggiati - sottolinea il presidente dei biancoblù Stefano Canu - dopo l’immeritata sconfitta casalinga contro l’Ossese ci aspettavamo la stessa prestazione nello scontro salvezza: abbiamo sbagliato e il San Teodoro ha vinto meritatamente ed è un peccato perché dopo il rigore del 2-1 c’era comunque tutto il tempo di recuperare». Fra gare sfortunate e un calendario che sinora aveva messo davanti al Carbonia quasi soltanto delle corazzate, ora però i minerari guidati da Diego Mingioni si ritrovano nella impellente necessità di uscire dalla palude. Uno scenario che sino a un mese fa non era preventivato.

