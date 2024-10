Il Carbonia non fa sconti, tris a casa del Barisardo 

Barisardo Oc 1

Carbonia 3

Barisardo Oc (3-5-2) : Pisu, Adamo, Mihali (20’ st Tosi), Firulesko; Kostic, Dimitrijevic, Mabo, Soilihi, Dragan; Nunes Correia (1’ st Melis), Jovic. In panchina Deronja, Marcon, Cuboni, Bara, Rodrigues, Murgia, Restivo. Allenatore De Carlo.

Carbonia (4-2-3-1) : D. Doneddu, Broglia, Chidichimo, Garcia, Cocco (28’ st S. Atzeni); Isaia, Caverzan (1’ st Ricci); Moreno (20’ st Mastropietro), C. Mancini, N. Mancini (14’ st Tocco); Sartini (48’ st Filippi). In panchina M. Atzeni, Carboni, F. Doneddu, Perna. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 6’ N. Mancini; nella ripresa, 11’, 27’ Sartini, 32’ Dimitrijevic.

Note : ammoniti Dragan, N. Mancini, Chidichimo, C. Mancini, Garcia; recupero 3’ pt-6’ st; spettatori 80.

Lanusei. Tonfo casalingo per il Barisardo. La squadra di Vittorio De Carlo crolla al cospetto di un Carbonia più cinico. Gli ospiti espugnano il Lixius con un perentorio 3-1. Per gli ogliastrini è la terza sconfitta di fila incassata sempre subendo 3 reti.

La cronaca

Gli uomini di Mingioni ci mettono appena 6’ per passare in vantaggio. Il gol lo firma Nicola Mancini, che buca Pisu da distanza ravvicinata. La reazione del Barisardo è volenterosa ma non porta frutti. Il forcing biancoblù nel finale di tempo produce tre occasioni nitide con Jovic e Dimitrijevic (due volte), ma all’intervallo si va con il Carbonia avanti. Pronti, via e a inizio ripresa Mihali lambisce il palo alla destra del portiere ospite. Ma ancora una volta il cinismo del Carbonia è premiato: all’11’ raddoppia Sartini, con una conclusione a pochi passi dalla porta. Lo stesso attaccante raddoppia al 27’ finalizzando un contropiede chirurgico. A nulla serve, al 32’, il gol di Dimitrijevic.

