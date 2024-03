«Il Carbonia lo sa: a Calangianus si va per vincere» 

Carbonia. Sette punti in tre gare e sarebbero potuti essere nove, se una settimana fa la vittoria contro la Ferrini non fosse sfumata nel recupero. Non si può dire che il Carbonia, quartultimo in Eccellenza dopo un girone d’andata invece molto incoraggiante, non stia tentando l’impossibile per mantenere la massima categoria sarda. E questa operazione “rimonta” l’ha corroborata avant’ieri nel 2-0 casalingo inflitto al Ghilarza al culmine di una partita che ha confermato una regola d’oro: massimizzare le occasioni da rete, limitare al massimo gli sprechi di cui nella fase centrale della stagione si faceva profusione.

Ora testa al big match del 7 aprile contro il Calangianus, quartultima a 5 punti dal Carbonia, per cercare di garantirsi nel Sulcis la gara eventuale di spareggio. «Fine dei ragionamenti - ammette l’allenatore Diego Mingioni - lì bisogna andare a vincere: mancano quattro partite e l’era dei calcoli non vale più: ci sono dodici punti a disposizione e dodici punti dobbiamo fare». Determinanti domenica sono stati i due gol di Porcheddu, supportato però da tutta la squadra: «Porcheddu sa muoversi da attaccante puro - analizza Mingioni - abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico perché fisicamente la squadra non era in sofferenza ma negli ultimi tre mesi abbiamo pagato squalifiche, talora molto contestabili, e infortunati».

Ottimo anche il ritrovato Dore, una garanzia Wojcik, promettente l’apporto di Basciu, Cordoba, Prieto e Chidichimo e dei prodotti “locali” Mancini e Cocco. Lasciata partire la punta Pitanza, di recente il Carbonia ha ingaggiato il difensore Broglia. Ma ha pesato, a dicembre, aver perso il forte brasiliano Ferrari, il cui spessore calcistico va ben al di là dell’Eccellenza. Alla ripresa riposerà la Tharros, appaiata al Calangianus, e dietro non molla il Bosa (più staccate Sant’Elena e Villacidrese). All’andata nel Sulcis la gara contro il Calangianus finì 0-0.

