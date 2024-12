il carbonia interrompe un lungo digiuno: contro l’alghero arriva un pareggio 

Carbonia 1

Alghero 1

Carbonia (4-3-3) : Davide Doneddu, Danilo Cocco (18’ st Francesco Doneddu), Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan (26’ st Sartini), Ricci, Christian Mancini, Isaia, Tocco (26’ st Lambroni), Moreno. In panchina Mirko Atzeni, Stefano Atzeni, Carboni, Gianluca Cocco, Abbruzzi, Nicola Mancini. Allenatore Mingioni.

Alghero (4-3-3) : Gobbi, Pireddu, Paolo Carboni (43’ st Delizos), Mereu, Manunta, Spanu, Mula, Scognamillo, Scanu (18’ st Marco Carboni), Baraye, Kamana. In panchina Piga, Sini, Monti, Francesco Sanna, Manuel Sanna, Fois, Marras. Allenatore Giandon.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : nel pt 12’ Scognamillo, 32’ C. Mancini.

Note : ammoniti Isaia, Manunta, F. Doneddu, Mula.

Carbonia. Dopo una caterva di sconfitte, e l’amara esclusione ai calci di rigore dalla Coppa Italia, il Carbonia riassapora il piacere di muovere la classifica ma l’1-1 casalingo conquistato contro l’Alghero sa di brodino caldo. I minerari avevano bisogno di portate più sostanziose. Comunque è stata una buona gara sebbene con portieri abbastanza inoperosi. Primo tempo a viso aperto, rompe l’equilibrio Scognamillo con un bel tiro scoccato da centro area, sfruttando un errore della difesa: cross dal fondo su cui vanno a vuoto in due. Poi al 20’ l’Alghero va vicino al raddoppio con Spanu: a lato. Il pari del Carbonia matura alla mezzora: prima un tiro di Ricci alla sinistra del portiere, poi il gol di testa di C. Mancini che schiaccia in tuffo sugli sviluppi di una punizione di Ricci: il portiere sfiora ma non trattiene. Allo scadere, alta una girata di testa di Garcia.

Il secondo tempo si apre all’insegna di Garcia che al 12’ di testa spedisce ancora fuori. Poi è di Ricci conclusione a lato. È questo forse il momento migliore del Carbonia: al 17’ Caverzan mostra in sforbiciata un bel gesto atletico ma nulla di fatto. Un minuto dopo alta una girata di testa di Baraye. Al 35’ nuova opportunità per Ricci: il tiro finisce alto. Anche l’Alghero sfiora la rete al 43’ con Scognamillo libero di calciare: tiro alle stelle. Alla fine nessuno disdegna il pari.

