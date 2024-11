Il Carbonia finisce la benzina dopo la Coppa: l’Ossese resiste e torna a casa con tre punti  

carbonia 2

Ossese 4

Carbonia (4-4-2): Mirko Atzeni, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan (27’ st Abbruzzi), Ricci, Christian Mancini, Isaia, Sartini, Moreno, Cocco (25’ st Tocco). In panchina Davide Doneddu, Stefano Atzeni, Mastropietro, Carboni, Francesco Doneddu, Lambroni, Nicola Mancini. Allenatore Mingioni.

Ossese (4-3-3) : Carboni, Russu, Fancellu, Franchi (20’ st Virdis), Gueli, Pinna, Mascia (35’ st Scanu), Ubertazzi (30’ st Gonzales), Porcheddu, Tuccio, Nurra (15’ st Lisai). In panchina Antonio Sechi, Alessandro Sechi, Tanda. Allenatore Demartis.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 11’ Mascia, 12’ Ricci, 20’ Franchi, 36’ C. Mancini; st 24’ Porcheddu, 39’ Virdis.

Note : ammoniti Nurra, Virdis, Caverzan.

Carbonia. Prima il possibile match point fallito, quindi il 3-3 dilapidato: il Carbonia non è concreto quando serve e si fa piegare 4-2 da una Ossese prima “graziata” dai minerari poi spietata quando mostra la sua innegabile forza. Ospiti avanti all’11’ con Mascia pescato bene su punizione in area. Un minuto e Ricci da 25 metri indovina una fucilata sul palo più lontano. Ossese di nuovo avanti al 20’ con Franchi che appoggia sotto porta: difesa incerta. Ma risale in cattedra il Carbonia e per l’Ossese sono dolori. Su strappo di Broglia palla in area su cui si avventa C. Mancini: 2-2. Poi al 44’ Carboni vola sul sinistro di Ricci e sul corner Fancellu salva sulla linea. La ripresa si apre con l’Ossese ancora in sofferenza ma il Carbonia si mangerà le mani per l’occasione sprecata. Carboni leva da terra sulla linea l’appoggio sicuro di Ricci: sembrava un gol già fatto. Gli ospiti ringraziano, alzano i giri e presentano il conto. Al 20’ il neo entrato Lisai centra il palo, quindi sull’ennesima sgroppata sulla sinistra (qui il Carbonia appare stanco dalle fatiche di Coppa) tocca all’ex Porcheddu depositare il 3-2. Il rammarico si fa enorme quando al 32’ Broglia quasi a porta vuota fallisce il 3-3. È benzina per l’Ossese: al 39’ Virdis fa 4-2 con una cannonata rasoterra da 20 metri.

