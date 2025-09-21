VaiOnline
A Narcao.
22 settembre 2025 alle 00:05

Il Carbonia fallisce il colpo del ko e nel finale si fa riprendere dal Taloro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia 3

Taloro 3

Carbonia (4-4-2) : Saiu, Gurzeni, Melis, Ponzo, Andrea Mastino, Chidichimo, Nannini, Pavone, Boi, Porcheddu, Coulibaly (27’ st Artese). In panchina Floris, Cocco, Ollargiu, Carboni, Serra, Zonchello, Massoni, Tatti. Allenatore Mannu.

Taloro Gavoi (4-4-2) : Massimo Fadda, Soro, Fois, Secchi, Sau, Castro, Antonio Fadda, Mameli (27’ st Malatesta), Navarette, Cossu, Caddeo. In panchina Medde, Trogu, Fois, Canessini, Canu, Sanna, Moro, Santoro. Allenatore Fadda.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 14’ Nannini; st 13’ Caddeo, 18’ Boi, 30’ Pavone, 40’ (r) Navarette, 42’ Castro

Note : ammoniti Pavone, Coulibaly, Sau.

Narcao. È il minuto 34 della ripresa quando il Carbonia si divora, a porta vuota, la rete del 4-1. Un match point contro un avversario mai domo che, difatti, presenta subito il conto e pure gli interessi. Fra Carbonia e Taloro Gavoi finisce 3-3 una partita indecifrabile: più tonici (salvo l’avvio) gli ospiti, più cinici (salvo l’occasione del 4-1) il Carbonia che sconta anche infortuni. Pronti via e al 1’ nella stessa azione Coulibaly, Boi e Pavone si divorano il vantaggio. Che però arriva con Nannini con un sinistro chirurgico. Il Carbonia regge bene, produce insidie al 20’ e al 25’ ma rischia anche il pari con Mameli (bene Saiu) e Navarette che da pochi metri alza alle stelle. La sofferenza dei sulcitani alla lunga trapela nella ripresa: il portiere al 14’ respinge centrale, deriva una mischia col Taloro che vince i rimpalli. L’inerzia è cambiata, ma nella gestione delle palle inattive gli ospiti hanno grosse pecche. Al 18’ su punizione di Porcheddu deviata dalla barriera il portiere compie un miracolo ma si avventa per primo Boi: 2-1. Non dissimile il 3-1 al 30’: fucilata di Nannini, un paio di carambole e Pavone ha il guizzo in spaccata. Il Taloro non sembra stordito e al 34’ cambia la gara: il Carbonia lo grazia dilapidando a porta vuota il 4-1. Agli ospiti il merito di crederci: al 40’ accorcia su rigore (generoso) Navarette e al 42’ da 30 metri Castro sorprende con un tiro quasi centrale sotto la traversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 