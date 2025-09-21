Il Carbonia fallisce il colpo del ko e nel finale si fa riprendere dal Taloro 

Carbonia 3

Carbonia (4-4-2) : Saiu, Gurzeni, Melis, Ponzo, Andrea Mastino, Chidichimo, Nannini, Pavone, Boi, Porcheddu, Coulibaly (27’ st Artese). In panchina Floris, Cocco, Ollargiu, Carboni, Serra, Zonchello, Massoni, Tatti. Allenatore Mannu.

Taloro Gavoi (4-4-2) : Massimo Fadda, Soro, Fois, Secchi, Sau, Castro, Antonio Fadda, Mameli (27’ st Malatesta), Navarette, Cossu, Caddeo. In panchina Medde, Trogu, Fois, Canessini, Canu, Sanna, Moro, Santoro. Allenatore Fadda.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 14’ Nannini; st 13’ Caddeo, 18’ Boi, 30’ Pavone, 40’ (r) Navarette, 42’ Castro

Note : ammoniti Pavone, Coulibaly, Sau.

Narcao. È il minuto 34 della ripresa quando il Carbonia si divora, a porta vuota, la rete del 4-1. Un match point contro un avversario mai domo che, difatti, presenta subito il conto e pure gli interessi. Fra Carbonia e Taloro Gavoi finisce 3-3 una partita indecifrabile: più tonici (salvo l’avvio) gli ospiti, più cinici (salvo l’occasione del 4-1) il Carbonia che sconta anche infortuni. Pronti via e al 1’ nella stessa azione Coulibaly, Boi e Pavone si divorano il vantaggio. Che però arriva con Nannini con un sinistro chirurgico. Il Carbonia regge bene, produce insidie al 20’ e al 25’ ma rischia anche il pari con Mameli (bene Saiu) e Navarette che da pochi metri alza alle stelle. La sofferenza dei sulcitani alla lunga trapela nella ripresa: il portiere al 14’ respinge centrale, deriva una mischia col Taloro che vince i rimpalli. L’inerzia è cambiata, ma nella gestione delle palle inattive gli ospiti hanno grosse pecche. Al 18’ su punizione di Porcheddu deviata dalla barriera il portiere compie un miracolo ma si avventa per primo Boi: 2-1. Non dissimile il 3-1 al 30’: fucilata di Nannini, un paio di carambole e Pavone ha il guizzo in spaccata. Il Taloro non sembra stordito e al 34’ cambia la gara: il Carbonia lo grazia dilapidando a porta vuota il 4-1. Agli ospiti il merito di crederci: al 40’ accorcia su rigore (generoso) Navarette e al 42’ da 30 metri Castro sorprende con un tiro quasi centrale sotto la traversa.

