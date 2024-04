Il Carbonia deve vincere per sperare di salvarsi 

Penultima giornata nel torneo di Eccellenza: in 180’ si decidono piazzamenti playoff e playout e l’ultimo posto da assegnare per la retrocessione diretta. L’Ilvamaddalena già in Serie D gioca a San Teodoro, l’Ossese seconda ospita il Bosa. Restano tre posti da occupare per partecipare agli spareggi promozione: sono in lizza Villasimius (che ospita la Tharros in questo momento a rischio playout), Tempio (oggi di scena a Barisardo), Ferrini Cagliari e Ghilarza, impegnate nello scontro diretto che potrebbe decidere le loro sorti.

Nelle retrovie hanno già salutato la categoria Villacidrese e Sant’Elena, mentre il Bosa terzultimo è più vicino alla retrocessione: deve recuperare 3 punti al Carbonia, che gioca a Villacidro e per evitare i playout dovrebbe scavalcare Tharros (a +4) e Calangianus (a +5, questo pomeriggio attende il Taloro), due squadre ancora impelagate nella lotta salvezza assieme a San Teodoro e Taloro. Si gioca anche Iglesias-Li Punti.

