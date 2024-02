Il Carbonia crolla davanti al Villasimius 

Carbonia 1

Villasimius 3

Carbonia (4-3-3) : Bigotti, Adamo (20’ st Cocco), Chidichimo, De Vivo (30’ st Falletto), Wojcik, Cordoba (35’ st Abbruzzi), Prieto, Omoregie (22’ st Lambroni), Porcheddu, Basciu, Mancini (35’ st Carboni). In panchina Saiu, Frau, Pitanza, Salimbene. Allenatore Mingioni.

Villasimius (4-4-2) : Arrus, Mastino, G. Marci (20’ st Kouadio), Magnin, Mancusi, Centeno (25’ st Savage), Mauro (30’ st A. Marci), Melis (25’ st Rinino), Camba, Miranda (20’ st Manca), Kassama. In panchina Gonzales, Taricco, Loi, Matta. Allenatore Manunza.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nella ripresa 7’ Kassama, 13’ (r) Camba, 32’ Basciu, 49’ Manca.

Note : ammoniti Mancini, G. Marci, Falletto.

Carbonia. Un primo tempo incoraggiante, una ripresa che non si addice a una squadra che dovrebbe possedere il sacro furore di chi vorrebbe salvarsi: il Villasimius in dieci minuti si porta a casa una vittoria senza particolari sforzi.

Un 3-1 in apparente scioltezza che fa emergere i limiti dei minerari in caduta (quasi) libera da novembre (l’unica vittoria due settimane fa contro il Sant’Elena). Primo tempo con un Carbonia decisamente più tonico degli avversari e che va vicino al gol al 30’: Omoregie centra il palo da posizione ravvicinata. Nella ripresa le idee svaniscono assieme alla concentrazione. Lo dimostra il gol dell’1-0 dell’ex di turno Kassama: insacca in rete di testa appostato da solo sul secondo palo un pallone arrivatogli su sponda di un compagno. Tutto troppo facile.

Il sinistro altro di Porcheddu è la reazione del Carbonia, però arriva il raddoppio da una bella azione ospite sulla destra: sulla botta ravvicinata di Miranda, Bigotti compie un miracolo ma sulla ribattuta l’arbitro vede un fallo di mano di un difensore (il suo braccio non sembrava così largo). Dal dischetto ci pensa Camba. La scossa dei minerari sta nello splendido gol di Basciu: sinistro violento dai 16 metri a fil di palo. Mancano 15’ più recupero però il film della partita non offre scene da assedio disperato come il copione avrebbe dovuto prevedere. Girandola di cambi, esordio per alcuni (destro a lato di Abbruzzi, 17 anni: buono il coraggio) e inesperienza per altri: Lambroni (altro 17enne), attaccante, al 94’ si ritrova ultimo uomo (i compagni della difesa sono tutti in avanti), tenta un inutile dribbling, Manca gli ruba palla e trafigge Bigotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA