Il Carbonia cerca una casa 

Carbonia. Un duplice conto alla rovescia: necessario a completare la rosa e per tornare allo stadio Zoboli.

È un Carbonia costretto alla precarietà quello ripartito questa estate con una serie di novità dirigenziali e tecniche e che, tuttavia, registra la presenza di problemi identici al recente passato: le difficoltà logistiche che per esempio dal 10 agosto, giorno di inizio della preparazione atletica, costringono il club minerario - impegnato in Eccellenza - a girovagare alla ricerca di impianti. Le attività sono iniziate sfruttando l’ospitalità del campo in sintetico di Calasetta e proseguono da qualche giorno sul manto naturale presente a Narcao.

Impianto

Lo Zoboli, il cui tappeto erboso fra giugno e luglio è diventato quasi un disastro, potrebbe essere pronto attorno al 20 settembre. Non a caso la gara di andata di Coppa Italia contro l’Iglesias si potrebbe giocare al Monteponi e quella di ritorno probabilmente a Narcao.

Ma sino a ieri tutto era ancora da stabilire: «Stiamo vivendo una situazione di emergenza», analizza il direttore generale Checco Fele, tornato dopo 5 anni nella dirigenza biancoblù, «però nella prima o seconda metà di settembre le cose potrebbero di colpo migliorare non solo per la questione impianti ma anche per la composizione della rosa».

La formazione

Al momento, escluso un gruppo di ragazzi classe 2008 e 2009, sono circa 15 gli uomini affidati al tecnico Graziano Mannu. Potrebbero servire dei fuori quota, visto il ritorno da questa stagione dell’obbligo di schierarne due: «Sta alla valutazione del mister capire se ne occorreranno altri», spiega Fele, «di sicuro se avessimo potuto iniziare prima la fase di ricerca ne avremmo trattenuto diversi del nostro vivaio e pronti per l’Eccellenza».

Giovani

Radar quindi acceso per i calciatori di Serie D oppure del massimo torneo regionale (ma qualche bella sorpresa a volta arriva anche dalle serie inferiori) eventualmente “scontenti” del minutaggio loro concesso e disposti magari a dimostrare il proprio valore con la maglia del Carbonia. Non sarebbe la prima volta che calciatori accasatisi in un secondo momento in biancoblù abbiano poi spiccato il volo: «Questa condizione generale e le difficoltà ereditate non ci fa essere ottimisti sulla creazione dell’Under 18», ammette con sconforto Checco Fele, «per ora è così, ma ho come la sensazione che con l’inizio dell’autunno diverse cose miglioreranno».

