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20 aprile 2026 alle 00:10

Il Carbonia c’è, l’Atletico Uri no 

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Carbonia 3

Atletico Uri 1

Carbonia (4-4-2) : Floris, Gurzeni, A. Mastino (8’ st Brisciani), Hundt, Zazas, F. Mastino (30’ st Serra), Ponzo (6’ st Barrenechea), Porcheddu, Basciu (28’ st Carboni), Melis (20’ st Massoni), Boi. In panchina Carrus, Saiu, Tatti, Ollargiu. Allenatore Mannu.

Atletico Uri (4-4-2) : Atzeni, Ravot, Lintas, Iacob, Brondani (1’ st Dore), C. Piga (32’ st F. Piga), Lambroni (1’ st Scanu), Arnaudo (45’ st Carta), Mudrinski (1’ st Campana), G. Piga, Ricci. In panchina Cherchi, Canavessio, Marini, Ventricini. Allenatore Paba.

Arbitro : Ruela di Olbia.

Reti : pt 29’ Porcheddu; st 4’ Melis, 16’ Campana, 18’ Brisciani.

Note : ammoniti Brondani, Arnaudo, Ponzo, F. Mastino.

Carbonia. Con una prova di professionalità non indifferente, vista la crisi economica societaria, il Carbonia supera 3-1 l’Atletico di Uri con una prestazione maiuscola, ma favorita da due iniziali miracoli di Floris: gli ospiti hanno subito due palle gol colossali ma il portiere minerario si supera. E il Carbonia, molto più incisivo nelle ripartenze, punisce l’Atletico: affondo di F. Mastino, palla a rimorchio per Porcheddu che insacca. Simile a inizio ripresa il raddoppio di Melis. L’Uri la riaccende con il neo entrato Campana su dormita generale su corner ma è un altro neo entrato, Brisciani, a chiuderla sempre su calcio d’angolo due minuti dopo. Sul finire occasione per Ricci ma salvataggio sulla linea di Hundt.

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