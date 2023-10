Il carabiniere nega di aver girato il video su Apostolico 

Il carabiniere, indicato nei giorni scorsi come l'autore del video che riprendeva la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione di protesta al porto di Catania contro le politiche migratorie del Governo, ha negato di aver girato il filmato. Prima attraverso il suo legale, ieri in prima persona davanti ai pm che indagano sulle riprese il militare: sentito come persona informata sui fatti per oltre 90 minuti dal procuratore facente funzioni, Agata Santonocito, si è sfilato negando di aver mai confessato di aver ripreso le immagini e quindi aver ritrattato alcunché come sostenuto dal sottosegretario all'Interno Molteni nei giorni scorsi. Una testimonianza, quella del militare, non indagato e che si è presentato a Palazzo di Giustizia senza il suo legale, l'avvocato Christian Petrina, che rende ancora più intricato il giallo del video postato dal vicepremier Matteo Salvini dopo la prima decisione della giudice, lo scorso 29 settembre, di non convalidare i trattenimenti di 4 richiedenti asilo tunisini. «Chi me l'ha dato? L'unica mia preoccupazione è quello che si vede. Ognuno nella sua vita privata - ha affermato il vicepremier a una manifestazione del Lega-Mpa a Palermo tornando a chiedere la riforma della Giustizia - fa quello che vuole».

