Il car sharing conquista i quartesi 

Le stazioni più utilizzate sono quelle di viale Colombo, dove si concentra la maggior parte delle richieste di noleggio da parte di cittadini e turisti. In testa i giovani, che ricorrono alle auto in condivisione la notte in direzione Cagliari, e - dopo un primo periodo di diffidenza - c’è anche qualche quartese over sessanta fra gli utenti diventati abituali. Sono alcuni dei dati sulla sperimentazione del car sharing in città, che si chiude con 150 prenotazioni in media al mese e un incremento del cinquanta per cento circa nell’ultimo anno. «Continuiamo a puntare su una mobilità sostenibile», commenta l’assessora ai Trasporti, Elisabetta Atzori dopo il sì in Giunta alla proroga del servizio per altri tre anni, in attesa del car sharing allargato a tutta la Città metropolitana di Cagliari.

Dati incoraggianti

Il bilancio è positivo. Lo dimostrano i numeri forniti al Comune da Playcar, la ditta cagliaritana che gestisce le auto a noleggio in città. Centocinquanta prenotazioni al mese sommando le due modalità di noleggio previste: a flusso libero, il cosiddetto “free floating”, che dà la possibilità agli automobilisti di prendere il veicolo in una determinata area della città e di poterlo lasciare in un parcheggio diverso. Oppure si può prenotare il veicolo in sharing per un determinato giorno e orario con il sistema tradizionale, “station based”: in questo caso l’automobile deve essere riportata nella stessa stazione dalla quale è stata presa.

Chi le utilizza

I giovani restano gli utenti più fedeli: soprattutto nei week end e nelle ore notturne, quando i mezzi di trasporto pubblico scarseggiano e ricorrere ai taxi - oltre che un’odissea - diventa troppo costoso. «Negli ultimi mesi ci sono anche tanti lavoratori che si sono abbonati e stanno rinunciando alla seconda auto in famiglia», fanno sapere da Playcar, «segno che il servizio si sta radicando anche a Quartu». E poi c’è l’aumento dei noleggi da parte dei turisti durante la bella stagione, frutto di un’attività di promozione fatta con alberghi e strutture ricettive quartesi. «Le richieste sono triplicate, ormai rappresentano il 20 per cento dei noleggi totali».

L’organizzazione

Sei stazioni in tutto, distribuite fra viale Colombo, via Pitz’e Serra e via Eligio Porcu. Ma l’idea è di aggiungere altre postazioni nelle zone della città che si affacciano verso Quartucciu. «Oltre a ridurre i costi legati all’acquisto e alla manutenzione di un veicolo personale, il car sharing offre benefici concreti come l’accesso gratuito ai parcheggi, alle zone a traffuci limitato», sottolinea l’assessora comunale alla Mobilità. «Questi vantaggi non solo migliorano la qualità della vita dei cittadini, ma contribuiscono a un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti e ad avere una città più vivibile. Inoltre», aggiunge Atzori, «permette ai giovani patentati di muoversi in totale autonomia».

