Il Caprera vola, anche l’Alghero ko 

Ancora nel segno del Caprera l’ultimo turno di andata dell’Eccellenza. La squadra biancoverde travolge l’Fc Alghero a domicilio, confermandosi anche nei numeri regina assoluta del torneo. La sfida di ieri mattina termina con un esagerato 16-0, con Gasmi protagonista (con sei reti). Baltazar (poker), Domingos e Cabral (doppiette) e la firma di Gonzalez (più un autogol) regalano alla capolista il successo. Le caprerine chiudono l’andata con la miglior difesa (due reti subite) e il miglior attacco (centodue reti fatte). L’undicesima giornata è proficua anche per la Real Sun Service, che insegue sempre a tre lunghezze: le sassaresi superano in scioltezza (7-0) il Simaxis con una tripletta firmata da capitan Fiori e le reti di Marrone, Shaheen, Russu e Zucca (dal dischetto). Cade invece il Tortolì, sconfitto a Porto Rotondo: la tripletta di Sau e il gol di Lai in apertura, costano il 4-3 alle ogliastrine, in rete con Incollu (doppietta) e Gessa. Intanto due vittorie per 4-2 hanno caratterizzato le gare disputate sabato. Con una doppietta di Veronica Pinna e le reti di Parmentola e Panarello la Gioventù Assemini espugna il campo dell’Atletico Uri, cui non sono bastate le reti di Giulia Pinna e Cherubini per fermare la squadra campidanese. La quinta vittoria stagionale vale anche il sorpasso (e il sesto posto) proprio ai danni delle giallorosse per le ragazze di Giuseppe Panarello. Torna al successo dopo due sconfitte anche la Pgs Audax Frutti d’Oro. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio contro una buona Marzio Lepri Torres, trascinata dalla solita Mocci (doppietta), le biancoverdi (a segno con Carecci), ribaltano il risultato nella ripresa, con Cammarota e Ledda (doppietta), che chiudono la quaterna. Le biancoverdi si portano a nove punti, agguantando provvisoriamente il nono posto, in attesa del posticipo di mercoledì 21 gennaio tra Castello e Maracalagonis.

Derby in C

L’undicesimo turno del girone A di Serie C ha proposto il sempre suggestivo derby isolano tra Tharros e Torres: le sassaresi con Castronuovo, Sotgiu, Picchirallo e Cocco (doppietta) sbancano per 5-1 il Comunale di Tharros. Per le biancorosse la rete è di Koskinen. Sconfitta per l’Atletico Uri, che come da pronostico,non riesce a fermare la capolista Moncalieri. Il match termina 7-1 per le ospiti, con rete della bandiera di Congia. (a. z.)

