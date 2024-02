Il Caprera torna alla vittoria dopo oltre tre mesi nel recupero dell’ultimo turno di campionato di Serie C contro la Rinascita Doccia. La Tharros è invece fuori dalla Coppa Italia. Per le isolane (in rete con i nuovi acquisti Sjostrom e Lupo) è un successo prezioso che porta le neroverdi a sei punti, con tanto di sorpasso sulle fiorentine e l’aggancio della zona playout.

Le oristanesi invece escono sconfitte, ma a testa alta, per 3-1 dal campo dell’Orobica negli ottavi di Coppa Italia. I due ko in campionato (con Real Meda e Pro Sesto), hanno fatto scivolare la Tharros al quint’ultimo posto in classifica del girone A, che le biancorosse condividono con la Roma, a quota diciannove punti, ad una lunghezza dall’Angelo Baiardo.

Sofia Angioni, punto fermo dell’undici allenato da Luca Suella, analizza gli ultimi risultati della sua Tharros: «C’è stato un calo rispetto all’inizio della stagione. Sapevamo che sarebbe stato difficile, mi aspettavo un torneo così, ma abbiamo tutte le risorse per risollevarci. La squadra è forte con giocatrici di esperienza e sono sicura che riusciremo a reagire. Stiamo lavorando duramente per continuare a lottare per il nostro obiettivo, una salvezza tranquilla».

Idee chiare come gli obiettivi da raggiungere per la diciottenne, originaria di Arborea, fresca di convocazione nella rappresentativa nazionale U20 del selezionatore Marco Canestro. «Un’emozione grandissima», ammette l’esterna biancorossa. «Questa è stata la seconda convocazione, speriamo che ci sia anche la terza. Una bella esperienza nella quale cerco di imparare tanto e portare poi in campo tutto ciò che apprendo».

Seppur ancora giovanissima, Sofia Angioni vanta già una buona esperienza dopo due campionati con la maglia biancorossa della Tharros. Gli obiettivi personali corrono parallelamente a quelli della sua squadra. «In futuro mi piacerebbe provare a fare un’esperienza fuori, ma qui sto benissimo e vorrei togliermi le soddisfazioni con questa maglia». Intanto sabato alla ripresa ci sarà il derby in trasferta a Caprera. «Si sono rinforzate tanto e non dobbiamo sottovalutare nessun avversario. Stiamo lavorando per questo impegno che sarà fondamentale anche per noi».

Inseguitrici in scia

Ultimo turno di andata per l’Eccellenza. Gli anticipi disputati sabato hanno agevolato le inseguitrici della capolista Torres che hanno approfittato del turno di riposo delle rossoblù per avvicinare la testa della classifica.

Pronostico rispettato per l’Athena Sassari che mantiene la seconda piazza, accorciando a due punti il divario dalla Torres, grazie al 15-0 con cui ha superato agevolmente l’ostacolo Tortolì. Grandi protagoniste della sfida Marques con sei marcature e Rassu (con una cinquina). A segno anche El Rahiti, Gruada e Moresco.

Successo meno scontato ma altrettanto importante anche quello della Real Sun Service, che tiene il passo e i diciotto punti che valgono la seconda posizione del girone unico: il 6-4 alla Pgs Audax Frutti d’Oro firmato dalle doppiette di Privitera e Fiori, e dalle reti di Palmas e Shaheen, lancia la squadra sassarese e rallenta le capoterresi, a segno con Serra (tripletta) e con Carboni-Tonga.

Rotondo anche il 7-0 (in goal Velazquez per due volte, poi Peddis, Casula, Marci, Tuveri e Panarello) con cui il Pula abbatte il Selargius: il quinto successo in campionato vale per le aquile biancorosse il quarto posto con sedici punti, e lascia invece in penultima posizione con una sola vittoria all’attivo le selargine.

Rinviata al 18 febbraio (ore 15) la sfida tra Atletico Uri e Maracalagonis. L’Eccellenza si ferma per la sosta e tornerà in campo il prossimo 24 febbraio per il primo turno di ritorno.

