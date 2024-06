Il Caprera saluta la Serie C con un’altra sconfitta 

Chiusura in bellezza per la Tharros, mentre il Caprera lascia la Serie C con un’altra sconfitta.

Matricola terribile

Una rete di Casula, al tredicesimo gol nel torneo, basta alle biancorosse per piegare la Pro Sesto e conquistare la sesta vittoria consecutiva (la quindicesima assoluta) in campionato nell’ultima giornata del girone A. Il successo interno contro le milanesi vale il settimo posto per la matricola oristanese. I numeri sono dalla parte delle ragazze allenate da Luca Suella: quarantotto punti frutto di quindici successi e tre pareggi sono un’ottima base di (ri)partenza per una squadra che si appresta a disputare la sua seconda stagione in C con rinnovate ambizioni.

Ripartirà invece dall’Eccellenza un Caprera che ha chiuso all’ultimo posto con un’altra sconfitta (2-1 contro la Rinascita Doccia), la ventottesima complessiva, a fronte di due sole vittorie. Un epilogo amaro di una stagione complicata sin dal suo avvio. Ma in casa Caprera si guarda avanti: la settimana scorsa sono state presentate le maglie per la nuova stagione.

Lo sfogo

Intanto però fanno rumore le dichiarazioni della neopresidentessa del club biancoverde Adriana Manca, che lamenta la mancanza di strutture adeguate: «Nella nostra realtà di isola nell’Isola l’assenza di impianti sportivi è un elemento a sfavore del movimento, il frutto di scelte mirate a favorire il calcio maschile a discapito di quello femminile. È arrivato il momento di cambiare».

