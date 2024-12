Il cappero selargino è presidio Slow Food 

Più piccolo, più vuoto, incredibilmente saporito. E da ieri, tutelato come un’eccellenza per la biodiversità e la gastronomia locale. Il cappero selargino è stato ufficialmente riconosciuto Presidio Slow Food, diventando l’undicesimo prodotto in Sardegna a ricevere la certificazione.

La cerimonia si è tenuta ieri mattina nella sala polivalente di piazza Si ‘e Boi, come parte di un più ampio progetto per la tutela della biodiversità dell’Isola, finanziato dalla presidenza del Consiglio regionale. I primi produttori aderenti sono Marco Maxia ed Enrico Dentoni, che sfidano le speculazioni sul territorio agricolo e l’avanzata del cemento. L’auspicio è che, con il loro esempio, altri proprietari di piante ricomincino a prendersi cura dei capperi di famiglia.

Rischio estinzione

«È una giornata molto importante per la comunità: se viene istituito il presidio è perché la coltura rischia l’estinzione, ma con questo progetto poniamo maggiore attenzione verso la pianta, affinché venga rilanciata e non dimenticata», spiega Marco Maxia, che coltiva capperi da 25 anni, ovvero da quando è tornato a Selargius dopo un periodo a Londra. Oggi ha circa seicento piante, tutte di recupero e sparpagliate in micro-appezzamenti. «A differenza delle specie africane, spagnole e siciliane, che sono striscianti, la nostra ha un portamento eretto ad alberello, con altezze che negli esemplari di ottanta o cent’anni possono raggiungere il metro e mezzo», continua Maxia. L’altra particolarità della specie autoctona riguarda i boccioli: sono più piccoli e più vuoti all’interno, perciò non serve un lungo ammollo per il risciacquo del sale e il frutto ne guadagna in sapore. «Il nostro cappero è anche molto importante dal punto di vista ecologico e paesaggistico», prosegue l’agricoltore, «visto che viene coltivato senza alcun trattamento. E anche in pieno agosto», quando le campagne sono secche, «è possibile vedere cespugli verdissimi. Le piante si riempiono anche di fiori bellissimi, che ricordano vagamente le orchidee».

Il riconoscimento

L'eccellenza locale era attenzionata già da anni dalla condotta Slow Food di Cagliari. «Questo riconoscimento premia il lavoro di produttori e famiglie che con fatica salvaguardano la biodiversità di questo patrimonio», le parole della presidente Antonella Angioni. «È un prodotto ineguagliabile, per il legame con la storia del territorio, per il sapore e la dolcezza di questo frutto e per l’utilizzo che se ne può fare nelle varie pietanze. Produttori, famiglie e scuole devono essere coinvolti nella tutela di questo valore aggiunto». Grande soddisfazione anche per il Comune. «Per Selargius è un orgoglio, l’amministrazione e le istituzioni si impegneranno affinché questo bene prodotto nei nostri terreni possa essere utile per presidiare il territorio», commenta la vicesindaca Gabriella Mameli. «Il presidio rappresenterà una fonte di reddito e di sviluppo per tanti giovani, che speriamo decidano di affacciarsi a questo bellissimo lavoro, e un’occasione di crescita economica per la città».