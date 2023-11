Il Capotribù di Monte Arcosu  domani torna per un giorno nella sua Uta 

Il Capotribù di Monte Arcosu torna domani per un giorno ad Uta ospite della sala del Consiglio comunale in piazza S’Olivariu. Lascia il Museo archeologico di Cagliari e dalle 9.30 alle 17 sarà esposto al pubblico secondo la filosofia che anima questa nuova iniziativa dell’Archeologico. La giornata sarà aperta dal sindaco Giacomo Porcu. A seguire gli interventi di Fausto Pani (geo pedologo) Federico Corona (agronomo), don Roberto Maccioni (parroco di Uta), Maria Passeroni (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio), Francesco Muscolino direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari e Maria Antonietta Mongiu (del Cda del Museo) a cui abbiamo chiesto di raccontarci la storia dell’importante bronzetto.

Una lunga storia

Campeggia nel Museo archeologico nazionale di Cagliari, ma pure nell’immaginario dei Sardi. Lo hanno chiamato Capotribù e viene dai monti di Uta. Bronzetto tra i più importanti, soprattutto, per il carisma conquistato in 174 anni. Comparve con altri bronzi, figurati e d’uso, a giugno del 1849, a Francesco Pinna. Giovanni Spano scrive in “Antico Larario di Uta” (Appendice al Bullettino Archeologico Sardo Anno III, 1857): “Essendosi questi portato nella montagna vicina per tagliare legna che gli abbisognava per il suo mestiere, nella falda del monte Arcosu, distante da Uta tre ore, nell’atto che nascondeva il piombo sotto l’orlo di un gran sasso, al cuoprire di terra il cordoncino di piombo, vide comparire la testa dell’idoletto il più grosso notato al n. 8 […]” della Tavola E con i disegni di otto bronzetti e altrettante spade.

Quando ne scrive, i bronzi erano nel Regio Museo, da Carlo Felice donato, nel 1806 alla Regia Università. Trasferito nell’attuale Rettorato, fu riaperto nel 1859 con un allestimento, per i tempi, all’avanguardia. Nella Guida di Cagliari, edita nel 1861, Spano descrive le sei Sale del Museo, e annota “il Larario di Uta composto di sette statuette, e specialmente l’ultima, vestita di mastruca, ch’è è l’idolo più grande in bronzo che siasi trovato in Sardegna”.

Il bronzetto mastrucato di Uta aveva iniziato il percorso nei recessivi territori dell’etnocentrico dove, malgrado le evidenze scientifiche, si tenta di relegare le Età del Bronzo e del Ferro della Sardegna. Eppure, Giovanni Spano nel suo Bullettino, con l’analitica esegesi di ognuno di quei bronzi e ampie citazioni letterarie, costruisce quella che lui chiama la “biografia” del gruppo. Oggi diremmo la narrazione di un epos memoriale che chiama Larario.

Piombo

Un culto genealogico, praticato nei luoghi dove si custodivano i Lares, gli antenati. D’altra parte, Spano è tra i primi ad osservare che i manufatti conservavano peducci in piombo che consentivano di ancorarli a basi, notate nella giacitura di rinvenimento e per essere, successivamente, smarrite. Nel 1882 anche Ettore Pais, direttore del Regio Museo, dirà della presenza di tracce di piombo e di basi nei bronzi di Teti Abini, non diversamente, tra i più ricchi ripostigli rinvenuti. Apparecchiatura per una visione a tutto tondo dei manufatti. I ritrovamenti di bronzetti in giacitura secondaria, tra le altre, richiamano la stipe dei luoghi di culto ovvero fosse o contenitori dove si riponevano ex voto non più in uso.

Il Capotribù di Uta fu da subito, anche, un’attrazione, nella moltitudine di bronzi figurati che fa dire a Spano: “che era più facile incontrare un Dio che un uomo”. Tra i tanti che affascinò, con i lingotti di rame, come non ricordare Heinrich Schliemann che giunge a Cagliari il 29 maggio1864 dopo un burrascoso viaggio da Livorno, passando per La Maddalena, a Cagliari, che non gli piacque. Visitò il Museo. Pais, quando la sede fu spostata a Palazzo Vivanet, ricordò l’interesse di Schliemann per bronzetti e pani ox-hide di tipo egeo che aveva già visto nei luoghi micenei.

Il manufatto

Domani il Capotribù uscirà dal Museo archeologico nazionale di Cagliari e, per un giorno, tornerà nei luoghi dove, probabilmente, è stato realizzato, tra X-VIII secolo a.C., da un raffinato metallurgo o, comunque, dove è stato occultato per secoli.

Il demiurgo volle rappresentare un personaggio con doppia tunica che, nella mano destra, impugna una spada a lama larga e nella sinistra un bastone nodoso. Dotato di un mantello con due lembi sfrangiati, mostra nella bandoliera un pugnale ad elsa gemmata con fodera dai disegni a spina di pesce. Un antenato da celebrare in un sacrario? Chissà. Oggi è un reperto che vuole essere protagonista, con gli altri, della volontà del Museo di riannodare relazioni con le comunità nel cui territorio la sorte ha voluto rinascesse per diventare patrimonio di tutti. Uta viene dopo Bultei, Vallermosa, Decimoputzu, Barumini. A seguire molte altre comunità.

