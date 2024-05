Il caposcorta: denuncio Pozzolo, non ho sparato 

Il parlamentare Emanuele Pozzolo, unico indagato per lo sparo accidentale che a Capodanno ha ferito il 31enne Luca Campana, si è difeso in procura sostenendo che a sparare quella notte era stato Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro e suocero del ferito.

«Ho semplicemente confermato tutto quello che ho sempre detto fin dal primo momento, e fin dal primo verbale», ha detto ieri Pozzolo, rispondendo a Morello che si dice pronto a denunciarlo per calunnia. «Aspetto di sapere cosa mi dirà la procura, visto che sta accusando un ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio, presente sul posto», spiega l’ex ispettore capo della penitenziaria, che è genero di Campana. «A Morello - ribatte Pozzolo - non ho nulla da dire né da rispondere». Pozzolo, fin dall’inizio, aveva dichiarato di non aver premuto il grilletto del mini revolver. Ma nessun testimone avrebbe visto Morello impugnare la pistola prima dello sparo: l’ex caposcorta di Delmastro ha raccontato di aver preso in mano l’arma solo dopo, per metterla in sicurezza su una mensola. Questa azione spiegherebbe le tracce di polvere da sparo che ricondurrebbero a lui.

