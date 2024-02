Il capoluogo dall’anima centrista: il primo partito è l’Udc 

A Oristano non c’è testa a testa: la città di Eleonora si conferma roccaforte del centrodestra e consegna allo scudo crociato lo scettro di partito più votato. Paolo Truzzu, candidato sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Alleanza Sardegna, Riformatori, Democrazia Cristiana, Udc, Psd’Az e Sardegna al Centro 20Venti, stacca la diretta avversaria del centrosinistra Alessandra Todde di 6 punti percentuali, raccogliendo oltre il 46 per cento delle preferenze. A distanza Renato Soru, con il 12,5 per cento e Lucia Chessa, fanalino di coda con poco più dell’1 per cento. Crolla il partito di Matteo Salvini che, dopo l’exploit del 2019 con il 14,4 per cento dei voti, non arriva al 2 per cento, mentre raddoppiano Fratelli d’Italia e Udc: il primo passa dal 4,5 per cento del 2019 a oltre il 10, il secondo si lascia alle spalle il 5,1 per cento ottenuto con l’allora candidato presidente Christian Solinas e sfonda il muro del 12 per cento. Conferma il successo delle ultime amministrative (allora il suo simbolo era quello dei Riformatori) l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru che, con le sue 701 preferenze è l’aspirante consigliera più votata in città. E le urne premiano anche il presidente del Consiglio Peppi Puddu, ex Fratelli d’Italia, transitato nel partito centrista a poche ore dalla chiusura delle liste. «L’Udc è il primo partito a Oristano, siamo soddisfatti - il commento a caldo del segretario cittadino Michele Piredda - Abbiamo lavorato bene, vediamo il bicchiere pieno».

In casa centrosinistra, il Pd non sembra aver risentito del terremoto interno, con l’addio della segretaria provinciale Maria Obinu e del consigliere Giuseppe Obinu, entrambi in campo con Renato Soru. Il partito si mantiene in perfetta linea con i dati di cinque anni fa, confermando la percentuale dell’11 per cento: Antonio Solinas supera tutti con circa 600 schede a favore. In calo i Cinque Stelle che si fermano a un passo dal 7 per cento ma al secondo posto nella coalizione, seguito da Alleanza Verdi e Sinistra.

