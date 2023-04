Il capolavoro di Sinner 

Per dare un’idea di ciò che ha fatto ieri Jannick Sinner a Miami, basterà ricordare che, a livello di Masters 1000, soltanto due italiani prima di lui erano stati capaci di battere il primo giocatore del mondo. Vero è che Carlos Alcaraz, superato 6-7(4), 6-4, 6-2 ieri sul cemento dell’Hard Rock Stadium, domani cederà il trono Atp a Novak Djokovic (assente per le disposizioni anti-Covid che agli Us Open non esisteranno più), ma soprattutto che, a differenza delle analoghe imprese di Fabio Fognini e Filippo Volandri, quella di ieri era una partita tra atleti dello stesso ordine di grandezza. Non a caso, il bilancio tra i due giovani talenti nei sei match giocati è in perfetta parità: tre successi a testa. Sinner domani sarà come minimo numero 9, ma se dovrebbe battere Daniil Medvedev oggi alle 19 in finale arriverebbe addirittura al 6, proprio alle spalle del russo. A Indian Wells, in semifinale, era stato Alcaraz a vincere. Ieri, al termine, ha abbracciato il rivale e gli ha detto: in finale tiferò per te. Sta nascendo una rivalità serrata, leale e destinata a durare a lungo.

La rivincita

Nessun italiano ha mai giocato due volte la finale di uno stesso torneo Masters 1000: l’altoatesino lo farà per vendicare quella del 2021 a Miami, quando fu battuto da Hubert Hurkacz. Stavolta trova un avversario in forma strepitosa, alla quinta finale di fila. Una di queste, a Rotterdam, proprio contro Sinner, battuto per la quinta volta in cinque match (7-5 2-6 2-6). Ma le giocate incredibili di cui è stato capace ieri e la sua continuità di gioco autorizzano ad avere delle speranze. Nella decima finale della sua ancora breve carriera Sinner cerca l'ottavo trofeo, il più pregiato.

RIPRODUZIONE RISERVATA