il capolavoro di Sainz 

Singapore. Un capolavoro Ferrari. Lo confeziona Carlos Sainz nel modo più fantastico possibile e la Formula 1 si sveglia dal monologo Red Bull e di Max Verstappen che si spezza dopo 10 successi di fila tra le luci della notte di Singapore. La vittoria è un affare tra Ferrari e Mercedes ma, come detto, è soprattutto un capolavoro di Carlos Sainz costruito con una pole position, sabato, e una stupenda gestione del finale di gara, domenica, con il Drs concesso a Lando Norris (McLaren) per permettere all’inglese di difendersi meglio dagli attacchi di George Russell, in rimonta con gomme più fresche. In pratica, per resistere, il ferrarista decide di “allearsi” con il suo ex compagno in McLaren consentendogli di sfruttare la sua scia. Lo fa volutamente avvicinare a meno di un secondo in modo che Norris possa aprire l’ala mobile e prendere le distanze dai due Mercedes.

Colpo di scena

Il colpo di scena all’ultimo giro segna la “volata” finale: Russell, in quel momento terzo e all’attacco, finisce contro le barriere, lasciando via libera al terzo posto di Hamilton e al quarto di Leclerc. Il leader del mondiale Max Verstappen chiude quinto, dopo essere partito undicesimo. La Ferrari torna così al successo dopo 26 gare: l’ultima volta con la Rossa sul gradino più alto del podio è stata in Austria nel 2022, quando vinse Leclerc. «È stato fatto un grande sforzo per tornare a vincere dopo un inizio difficile: abbiamo fatto tutto alla perfezione», dice lo spagnolo. E poi aggiunge: «Sono al settimo cielo. Dovevamo cercare di gestire il degrado delle gomme, tutto ha funzionato alla perfezione, ce l'abbiamo fatta ad arrivare in fondo. Ho pensato a tenere il passo, abbiamo gestito e portato la macchina al traguardo». Complimenti anche da Leclerc: «Ha fatto un gran lavoro». E dal team principal Fred Vasseur: «Corsa magistrale».

Le gomme

La Ferrari sapeva di dover gestire le gomme, ma l’arrivo della Safety Car «prima di quanto ci aspettassimo», dice Sainz, ha scombinato i piani. «Abbiamo dovuto fare uno stint più lungo del previsto con le hard. Ho dovuto cercare di tenere dietro George», Russel, «e tutto doveva funzionare alla perfezione. I margini erano strettissimi, ma abbiamo dato a Lando», Norris, «un po’ di Drs per aiutarlo e alla fine siamo riusciti ad arrivare primi. Ho controllato la gara. Pensavo di avere il passo giusto. Poi è ovvio, non voglio mentire, sei sempre sotto pressione e sei sempre vicino a commettere errori in un circuito come questo. Ma mi sono sentito sotto controllo e sono riuscito a gestire tutto bene. Portare la macchina al traguardo è stata la sensazione più bella». Una festa continuata sul podio e sui social, con il successo condiviso con l’amico Norris: “Carlando 1-2” scrive lo spagnolo: ed è una pioggia di like.

RIPRODUZIONE RISERVATA