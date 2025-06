Il capolavoro di ogier 

Olbia. Il sorriso sul gradino più alto del podio di Olbia e quel grazie gridato al microfono in risposta agli applausi ricevuti dal pubblico che ha invaso l’Isola Bianca per celebrare vincitori e vinti, la dice su lunga su quanto Sébastien Ogier e Vincent Landais ci tenessero ad aggiudicarsi il 22º Rally Italia Sardegna. E non solo per l’ambizione che spinge a limite qualsiasi agonista, o perché si trattava del 6º round del Campionato del Mondo Wrc, ma sicuramente perché quel successo sfumato per 0”2 all’ultima speciale lo scorso anno, deve aver fatto male anche a un campionissimo, otto volte iridato.

Festa Toyota

Il transalpino ha siglato il 5º trionfo al Ris - Loeb ne ha quattro in Sardegna e uno a Sanremo - dopo aver vinto 6 delle 16 speciali e chiuso in testa alla gara anche le giornate del venerdì e del sabato. Alle spalle dei francesi di Toyota, la Hyundai degli estoni Tänak-Järveoja, che nel 2024 vinsero e ieri hanno chiuso a 7”8. E poi i finlandesi Rovanperä-Halttunen, terzi a 50”5, un distacco accettabile se si pensa che dal 4º posto in giù si parla di un gap che va oltre i 5’. Nonostante ciò, Toyota ha davvero tanto da festeggiare: le 4 vetture in top 5, la vittoria di Rovanperä nella power stage. «Seb è venuto qui per vincere, felicissimo di aver raccolto anche più di quanto ci aspettassimo», ha commentato il team principal Latvala.

Decisamente più difficile la gara di Hyundai, abituata a ben altri risultati in terra sarda. Se non fosse per Tänak, che ha anche vinto 6 speciali, e per il 2º posto di Neuville nella power stage, campione in carica che ha chiuso al 19º posto una gara per lui durissima, i coreani sarebbero rimasti quasi a secco perché anche Fourmaux, che aveva orbitato nelle prime posizioni fino all’errore sulla Coiluna-Loelle 1, si è classificato 8º. MSport ha fato buon viso a cattiva sorte. E dopo aver perso tre Puma nella 2ª speciale con incidenti spettacolari ma senza conseguenze per gli equipaggi, compreso quello che ha visto Sesks “atterrare” in un vigneto, è ripartita con Munster, Serderidis, Mcerlean ma ha chiuso nelle a retrovie.

Italiani e “Mundialeddu”

A rendere ancora più entusiasmante il 22º Ris è stata la storica doppietta italiana nel Wrc2 e nel Wrc3, in cui si sono imposti, rispettivamente Roberto Daprà e Luca Guglielmetti di Aci Team Italia su Skoda Fabia Rs e Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi (Ford Fiesta Rally3). Il “Mundialeddu”, cioè il primo posto tra gli equipaggi sardi, è andato allo smeraldino Giuseppe Dettori e al sassarese Carlo Pisano, al 23º assoluto e 11º nel Wrc2. “Molto soddisfatti. Ci abbiamo messo un po’ ad avere il passo dei primi, ma siamo rimasti concentrati, aspetto fondamentalmente su prove di questo tipo”, ha commentato Pisano. Out, tutti gli altri sardi: Tali-Cefis (8ª prova), Biolghini-Pudda (8ª), Ledda-Mele (9ª), Biancu-Mazzone (11ª), Mara-Cottu (14ª), Marrone-Fresu (14ª), Corda-Frau (16ª).

Classifica : 1) Ogier-Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) in 3h34’24”5; 2) Tänak-Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 7”8; 3) Rovanperä-Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 50”5; 4) Evans-Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a 5’05”7; 5) Katsuta- Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) a 7’29”6; 8) Solberg-Ed- mondson (Toyota Gr Yaris Ral- ly2) a 8’32”9; 7) Pajari-Sal- minen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 10’29”; 8) Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia Rs Rally2) a 10’58”7; 9) Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs Rally2) a 12’15”2; 10)Kajetanowicz-Szcze- paniak (Toyota Yaris Gr Rally2) a 12’15”2; 22) Fontana-Arnabol- di (Ford Fiesta Rally3) a 29’30”; 23) Dettori-Pisano (Skoda Fabia Evo Rally2) a 29’36”9.

