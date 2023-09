Il capolavoro di Djokovic 

Inarrestabile, unico, il più forte di tutti i tempi. Non basta un solo aggettivo per definire Novak Djokovic che con la vittoria degli Us Open ha conquistato il 24° Grande Slam in carriera: un record in campo maschile, che gli permette di eguagliare (dopo 50 anni!) l’australiana Margaret Court. Il campione serbo si è imposto domenica notte per 6-3 7-6 6-3 su Daniil Medvedev, il russo che lo aveva battuto proprio in finale a Flushing Meadows due anni fa, nagandogli il grande Slam (cosa che in effetti è successa anche stavolta, visto che ha tre successi e la finale di Wimbledon). Il 36enne, che ha anche riconquistato il numero 1 della classifica Atp, ha vinto sul campo e fuori: anche il pubblico, che nella sua lunga carriera non poche volte gli ha preferito altri campioni, gli si è dovuto arrendere e gli ha tributato quegli applausi e l'approvazione di cui Djoko è sempre sembrato andare alla ricerca sui campi del circuito Atp.

La dedica

Freddo, determinato, calcolatore è riuscito con la maturità a trovare un'intesa con gli spettatori. Negli States, dove più che altrove lo sport deve essere spettacolo, ha dato vita ad uno show: nel terzo set ha scavalcato la rete andando a soccorrere, tra le risate generali, uno sfinito Medvedev che non si rialzava da terra. Dopo la partita ha stretto la mano all'avversario, si è strappato la maglia e ne ha indossata una che aveva preparato proprio per la finale di New York: una t-shirt bianca con la foto di Kobe Bryant, il suo numero 24 e la scritta “Mamba forever”. Una dedica al suo amico e campione di Nba morto nel 2020: «Kobe è stato un mio grande amico oltre che un esempio di mentalità vincente. Mi ha aiutato in momenti di difficoltà. Mi ero ripromesso che qualora avessi raggiunto questo traguardo lo avrei celebrato così».

Gli obiettivi

Poi Djokovic ha raggiunto la propria famiglia sugli spalti ed ha abbracciato i figli. E per una volta, il “vecchio” Nole è apparso un po’ più appagato e non ha indicato la prossima sfida da vincere. «Per il futuro, non ho fissato un obiettivo numerico sul numero di Grandi Slam che voglio vincere prima della fine della mia carriera. Ad essere onesti, non ho mai pensato troppo a quante settimane ho passato come N.1 o al record di titoli del Grande Slam fino a tre anni fa», ha ammesso. «Da bambino, il mio obiettivo era vincere Wimbledon e diventare N.1. Quando è successo, ho dovuto fissarne degli altri, perché negli sportivi gli obiettivi sono molto importanti per motivarsi», ha sottolineato.

