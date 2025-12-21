VaiOnline
Olbia.
22 dicembre 2025 alle 00:29

Il Capodanno si allunga, prenotazioni per 4 o 5 notti 

Non solo sold out e non solo la notte più lunga dell'anno: a Olbia, San Silvestro ha la stella cometa. Il brindisi di Capodanno con Mengoni e Lazza lascia la scia e trattiene in città gli ospiti oltre la festa. Parola degli albergatori che hanno vinto la sfida di riempire le strutture ricettive per qualche notte in più. Che a capodanno, nel capoluogo gallurese, gli hotel registrassero il tutto esaurito era nelle previsioni dei titolari degli alberghi, dice il presidente dell'associazione Albergatori Olbia, Fabio Fiori, «la sorpresa è stata che i clienti pernotteranno quattro o cinque notti, in media».

E si stimano ristoranti e locali pieni anche per il cenone: albergatori e ristoratori olbiesi hanno trovato una formula per offrire un servizio completo e garantire un ritorno economico per tutti. «Nessun tavolo apparecchiato nelle sale degli hotel, alla prenotazione per il pernotto abbiamo abbinato le varie proposte di menù offerte dai ristoranti del centro storico, che ha avuto successo», ha detto Fiori. E per gli avventori che arrivano dai paesi limitrofi, è partita la corsa per raggiungere il palco dell'Isola bianca in sicurezza: alcuni Comuni, tra cui Monti e San Teodoro, hanno messo a disposizione un servizio di navetta gratuita.

