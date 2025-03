Il capocorsa è tranquillo: «Oggi sarà una grande giornata» 

La pioggia ha benedetto ieri i piccoli cavalieri ma Salvatore Aru, capocorsa che oggi guiderà la grande giornata dei Falegnami, spera che invece oggi il sole baci questa Sartiglia. La vigilia è trascorsa ancora in via Duomo ma per ammirare il figlio Lorenzo, che si è cimentato nella corsa dedicata ai bambini. «Oggi sono tutto per lui» dice con gioia, con la moglie Marta Fenu. E forse in questo modo l’ansia scivola via più facilmente . «Sono tranquillo anche perché domenica è andato tutto bene, siamo stati attenti a evitare qualsiasi incidente, anche il più leggero, in modo da scendere oggi in estrema tranquillità».

La pariglia

Salvatore Aru è sostenuto dai suoi due scudieri, Stefano Spiga, Secundu, e Antonio Giandolfi, Terzu. Questi, in particolare, lo ha affiancato con consigli preziosi, alla luce della sua esperienza: Giandolfi ha, infatti, indossato l’abito del capocorsa nel 2018, è un cavaliere apprezzato anche per le sue capacità in fatto di gestione di Sartiglia. «Se il tempo ci assiste partiamo già con il piede giusto» dice, «spero che sia una festa per tutti».

Le discese

Sul numero dei cavalieri che oggi scenderanno in via Duomo per tentare di infilzare la stella, Aru non svela nulla: «Una sorpresa». Ma poi, incalzato, si lascia sfuggire poche parole: «Non saranno tante come quelle di domenica». Chissà se poi sarà davvero così, si scoprirà questo pomeriggio. Domenica, infatti, molti hanno contestato la scelta di Diego Pinna, Componidori dei Contadini, che ha dato l’onore della spada a 87 cavalieri. Con la conseguenza che si è stati in via Duomo fino alle 17.31: ora in cui il capocorsa è sceso per esibirsi con sa remada, per poi guidare il corteo dei cavalieri in via Mazzini. Chiaro che nel teatro delle pariglie molti non hanno potuto sbizzarrirsi nelle acrobazie: ben 11 terzetti sono rimasti delusi. «Certo non fa piacere» commenta Aru, «anche perché ci si prepara per dare il meglio anche nelle esibizioni spericolate». Potranno rifarsi questo pomeriggio, promette Aru.

L’abito

Domenica Aru con i suoi due scudieri hanno brillato anche per eleganza nei costumi: un’originale giubba che «richiama l’antico costume dei miliziani di Cagliari. Lo abbiamo fatto confezionare l’estate scorsa, quando naturalmente non sapevamo che saremmo stati la prima pariglia del Gremio di San Giuseppe. Un costume simile venne indossato nel 2017 dalla pariglia di Sergio Ledda, ci piacque tanto che abbiamo deciso di rivisitarlo e farne sfoggio nella giostra di domenica». Tanta emozione e attesa anche nella corporazione dei Falegnami che spera in una giornata memorabile. «Per noi sarà una grande festa» spiega el Majorale en cabo Antonello Fenu, suocero di Aru. «Da tempo stiamo vivendo con forti emozioni questa Sartiglia come festa del gremio ma anche come festa speciale per la nostra famiglia».

La giornata

Primo appuntamento alle 12 in via Solferiono: nel luogo allestito dalla corporazione comincerà la vestizione de Su Componidori che viene abbigliato da is massaieddas sotto la guida de sa massaia manna Marta Fenu, moglie di Aru. Il rito durerà poco più di un’ora, intorno alle 13.15 il corteo dei cavalieri che si ritrovano in via Solferino si dirige in via Duomo per la sfilata dei centoventi davanti al pubblico che li attenderà impaziente di ammirare la giostra. La corsa alla stella si chiuderà con sa remada del capocorsa: un momento molto particolare che vede il cavaliere affidarsi completamente al cavallo, Disizzu, lanciato a tutta velocità mentre lui si distende e con lo scettro di viole e mammole benedice la folla. «Mi sono allenato a lungo» confessa Salvatore Aru, «spero di fare una bella prova».

A quel punto il corteo dei cavalieri si trasferirà in via Mazzini per cominciare le acrobazie in pariglia: c’è un limite di tempo, 18.40, fino al crepuscolo, per ragioni di sicurezza l’orario è stato imposto. Successivamente si torna in via Angioy, nel luogo in cui si è tenuta la vestizione ma per il rito inverso. Cavalieri, gremio, amici e familiari seguono sempre con gioia anche questo momento. Su Componidori potrà togliere la maschera che per ore ha coperto il suo viso e brindare con vernaccia. Lo sguardo andrà, immancabilmente, alla prossima Sartiglia.

