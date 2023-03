«Il capo sono io». Poi dà fuoco al dormitorio 

Incendio che aveva scatenato le reazioni degli altri migranti, alcuni dei quali lo avevano circondato e malmenato. Dolorante e seduto in disparte: così lo avevano trovato, col volto tumefatto, gli investigatori dell’Arma intervenuti in forza, insieme a polizia e vigili del fuoco, la mattina dell’incendio. Poco prima di accompagnarlo in caserma e arrestarlo.

Lo aveva rifatto il giorno successivo, come risulta nell’ordinanza di convalida del fermo firmata dal gip Luca Melis, quando il senegalese di 42 anni, finito in carcere per aver appiccato il violento incendio nel magazzino del dormitorio che ospitava una quarantina di cittadini stranieri, era tornato alla carica rivolgendosi al suo rivale con minacce: “Non ti ho ammazzato ieri, ti ammazzo oggi”, scagliandosi ancora una volta contro la vittima prescelta.

Voleva comandare, Mamadou Sene. E voleva farlo prepotentemente, imponendosi con la forza e la violenza sugli altri ospiti del dormitorio-ghetto di via Riva di Ponente, tanto da scatenare, in diverse circostanze, la reazione dei migranti. Lo aveva fatto anche martedì scorso, dopo essersi introdotto nella stanza di uno dei residenti del caseggiato colpendo “con calci e pugni...provocandogli trauma cranico e cervicalgia post traumatica” per riuscire ad allontanarlo dalla camera in cui dormiva.

Voleva comandare, Mamadou Sene. E voleva farlo prepotentemente, imponendosi con la forza e la violenza sugli altri ospiti del dormitorio-ghetto di via Riva di Ponente, tanto da scatenare, in diverse circostanze, la reazione dei migranti. Lo aveva fatto anche martedì scorso, dopo essersi introdotto nella stanza di uno dei residenti del caseggiato colpendo “con calci e pugni...provocandogli trauma cranico e cervicalgia post traumatica” per riuscire ad allontanarlo dalla camera in cui dormiva.

Lo aveva rifatto il giorno successivo, come risulta nell’ordinanza di convalida del fermo firmata dal gip Luca Melis, quando il senegalese di 42 anni, finito in carcere per aver appiccato il violento incendio nel magazzino del dormitorio che ospitava una quarantina di cittadini stranieri, era tornato alla carica rivolgendosi al suo rivale con minacce: “Non ti ho ammazzato ieri, ti ammazzo oggi”, scagliandosi ancora una volta contro la vittima prescelta.

Il fuoco

Questione di ore. L’altra mattina poco dopo le sei, secondo le indagini svolte dai carabinieri, Mamadou Sene, con in mano un bidone di plastica carico verosimilmente di liquido infiammabile, aveva raggiunto il magazzino invaso da rifiuti e vecchi vestiti. Poi aveva versato il contenuto su una maglietta e inondato del carburante la catasta di abiti e i muri dell’edificio, aveva appiccato il rogo con un accendino.

Incendio che aveva scatenato le reazioni degli altri migranti, alcuni dei quali lo avevano circondato e malmenato. Dolorante e seduto in disparte: così lo avevano trovato, col volto tumefatto, gli investigatori dell’Arma intervenuti in forza, insieme a polizia e vigili del fuoco, la mattina dell’incendio. Poco prima di accompagnarlo in caserma e arrestarlo.

I racconti

Secondo le testimonianze degli altri ospiti, il senegalese, più volte finito nei guai e arrestato (prima di rientrare nel dormitorio di via Riva Di Ponente stava scontando i domiciliari in una sede fuori Cagliari), Mamadou la sera prima di mandare a fuoco il caseggiato aveva chiuso una tubatura dell’acqua presente all’esterno dell’edificio asportando anche i tubi di gomma che sarebbero stati necessari per poter domare le fiamme. Un ennesimo atteggiamento di prepotenza di quest’uomo che ambiva a diventare, ad essere, un capo.

Ieri si è tenuta l’udienza di convalida e il gip Luca Melis, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Marco Cocco, ha deciso che Mamadou Sene, difeso dall’avvocato Fabio Cannas, deve stare in carcere.

Le nuove dimore

Intanto nel parcheggio dietro lo stabile incendiato, sgomberato e sigillato per evitare possibili nuove occupazioni, i migranti africani che non hanno trovato alloggio nel centro di Monastir o in altri alloggi messi a disposizione dalla Prefettura, dal Comune e dalla Caritas, hanno trovato una nuova sistemazione innalzando tende di fortuna e baracche improvvisate ma anche dormendo in auto. Una nuova e ancor più precaria sistemazione che non migliora di sicuro le condizioni di vita e l’esistenza dei giovani arrivati dal centro e dal nord Africa, costretti a fuggire in fretta e furia, l’altra mattina verso l’alba, dal caseggiato di proprietà della Regione e da loro occupato parecchi anni fa. Fiamme e fumo non hanno concesso alternative.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata