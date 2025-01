Il Capo d’Orso per Beatrice 

Quartucciu. La Capo d’Orso Palau ha vinto la Superfinale della Coppa Sardegna di volley femminile abbinata al Memorial Beatrice Lopez. Le ragazze del coach Guidarini hanno battuto la Pan Alfieri 3-2 (25-19, 22-25, 25-18, 18-25, 15-10). Nel corso della giornata le cagliaritane avevano battuto 3-0 il Garibaldi La Maddalena nella finale del torneo riservato alle squadre della B2, acquisendo il diritto di sfidare la Capo d’Orso, quinta in B1.

Il match è stato avvincente e spettacolare, quasi la differenza di categoria non si percepisse. Se Palau ha messo in campo tutta l’esperienza per vincere, la squadra del coach Andrea Loi ha mostrato capacità difensive e a muro che hanno consentito di mantenere la partita in equilibrio. Nel tie break l’Alfieri è risalito da -5 a -2, è rimasto in scia sinchè Anna Mezzi ha messo a terra l’ultima palla della partita e della manifestazione, che in due giorni ha visto sfilare cinque squadre dei campionati di serie B.

