Il capo dell’ufficio tecnico ai domiciliari 

È stato scarcerato e confinato ai domiciliari il capo del settore tecnico del Comune di Sestu, Antonio Fadda, arrestato lunedì scorso dai carabinieri dopo aver ricevuto una tangente di 3000 euro in un bar della Corte del Sole. Ieri mattina, difeso dagli avvocati Pier Andrea Setzu e Maurizio Balloi, l’ingegnere è comparso davanti alla giudice del Tribunale, Manuela Anzani, che ha convalidato l’arresto ma ha disposto per l’indagato la custodia cautelare ai domiciliari (il pubblico ministero Nicola Giua Marassi aveva sollecitato il carcere), confermando l’ipotesi di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità.

Dichiarazioni spontanee

Nel corso della convalida il capo del settore urbanistica del Comune è apparso molto confuso e turbato per l’accaduto e preoccupato per la sua famiglia. Sul consiglio dei legali si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee chiarendo che si farà interrogare quando riacquisterà un po’ di serenità. Nel frattempo si è sospeso da tutti gli incarichi, così da far cadere il pericolo di reiterazione del reato ipotizzato dal pubblico ministero. Dal canto loro, i difensori Setzu e Balloi hanno contestato anche l’ipotesi di reato formulata dalla Procura al momento dell’arresto, ipotizzando che anziché la tentata induzione indebita si tratterebbe, in ipotesi, di una istigazione alla corruzione: di fatto uno scambio di favori e non una pressione sul privato. La giudice Anzani da un lato ha dato ragione al pm Giua Marassi sul reato, ma poi ha accolto la richiesta del collegio difensivo di fare subito uscire Fadda dal carcere di Uta per metterlo agli arresti domiciliari.

L’arresto

L'inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, coordinati dal tenente colonnello Nicola Pilia, era scattata il 27 febbraio dopo la denuncia di uno dei referenti sardi della società Italgas Reti, che stanno eseguendo dei lavori a Sestu. Ai militari il dipendente della società specializzata in condotte del gas aveva raccontato che, per velocizzare la pratica di realizzazione del primo impianto nazionale di produzione di idrogeno tramite energia fotovoltaica, Fadda avrebbe chiesto una tangente di 6mila euro («Tre prima dell’atto di cessione e 3 prima del collaudo»). Dopo la denuncia gli investigatori avevano così provveduto ad una consegna controllata del denaro, arrestando in flagranza il responsabile dell’urbanistica del Comune – seduto ad un tavolino di un bar della Corte del Sole – appena incassati i 3mila euro che erano stati preventivamente segnati dagli inquirenti. A casa, poi, sono stati trovati altri 3mila euro in un barattolo. Nell’ordinanza cautelare il Gip segnala la «spregiudicatezza» dell’indagato e «l’assenza di remore» dimostrate dal fatte che la tangente sarebbe stata chiesta ad un dipendente dell’Italgas che, per decidere, avrebbe comunque dovuto parlare con il suo responsabile e coinvolgere così altre persone.

