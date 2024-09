Il Capo dello Stato incontra gli studenti 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani, alle 16,30, accompagnato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, parteciperà alla ventiquattresima edizione di “Tutti a scuola”, cerimonia diventata itinerante dal 2015, quest’anno ospitata a Cagliari, nella sede di via Pintus del Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II”.

Il Capo dello Stato incontrerà le delegazioni gli studenti di otto scuole, una per ogni provincia, oltre,a quella ospitante l'evento: liceo “Marconi” di Sassari, IIS “Deffenu” di Olbia, IIS “Volta” di Nuoro, IIS “Leonardo da Vinci” di Lanusei, IC 1-2 di Oristano, IC di Villamar, IC “Lilliu” di Cagliari, IC “Pascoli-Deledda-Don Milani” di Carbonia.

«La cerimonia darà spazio alle capacità creative e artistiche delle studentesse e degli studenti attraverso la partecipazione di delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale e sarà trasmessa in diretta su Rai1», afferma Paolo Rossetti, rettore del Convitto. «Un’occasione prestigiosa, per noi è un grande onore ospitare la manifestazione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico alla quale parteciperà il Presidente della Repubblica e il ministro dell’Istruzione e del Merito», commenta Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale.

In Prefettura si susseguono le riunioni per garantire la sicurezza al Capo dello Stato e al ministro. Una bozza è già pronta, diventerà definitiva solo oggi nel corso di un vertice in programma in piazza Palazzo. (a. a.)

