Il capo della polizia inaugura il monumento ai Caduti 

Parteciperà anche il capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, alla cerimonia di inaugurazione del monumento ai Caduti in programma oggi, alle 10.30, nel giardino antistante la Questura in via Beatrice d’Arborea. L’opera in pietra riproduce un nuraghe sormontato da un’aquila stilizzata, realizzata in ceramica oristanese. Nell’occasione, al sesto piano della Questura sarà anche effettuato il taglio del nastro nella sala conferenze intitolata al prefetto Emilio Pazzi, figura carismatica di poliziotto che per quarant’anni dedicò la propria attività al contrasto della criminalità sarda. Prefetto in diverse province, si distinse particolarmente nelle vesti di questore di Cagliari in occasione dei mondiali di calcio del ’90. ( m.g. )

