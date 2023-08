Il capo c’è, ora servono i barracelli 

Fatto il capitano dei barracelli, ora serve la truppa. Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu lo aveva preannunciato la settimana scorsa al Consiglio comunale che aveva appena votato il nuorese Lallo Manca alla guida della compagnia di Nuoro: «Nel più breve tempo possibile avvieremo il bando per la selezione dei barracelli». Bando che è arrivato ieri e con il quale il comune cerca personale «in possesso delle competenze necessarie ad assumere l'incarico di componente della Compagnia barracellare del Comune di Nuoro».

Ci sono sette giorni di tempo e gli interessati dovranno presentare domanda di candidatura entro la vigilia di Ferragosto all’ufficio protocollo oppure tramite email pec . Se si sceglie di inviare la candidatura tramite raccomandata farà fede il termine di recapito oltre il termine di cui sopra.

Oltre alla maggiore età, per poter en rare nella Compagnia non si deve aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo, bisogna non essere stato espulsi dalle forze armate o destituiti dai pubblici uffici, aver il diploma oppure «dimostrare e di saper leggere e scrivere». Non potranno far parte della Compagnia i consiglieri comunali in carica e i componenti di altre associazioni che volgono le stesse attività della compagnia.

