Il capitano Scotto saluta la Torres «Ma volevo restare» 

Sassari. «Si chiude un capitolo della mia vita, che potrebbe avere un solo aggettivo: bellissimo». Gigi Scotto, ormai ex capitano della Torres, affida ai social il saluto ai tifosi rossoblù. L’attaccante sassarese, classe 1990, è partito in ritiro a Sappada con la squadra ma solo in attesa di una sistemazione, perché nonostante i due anni di contratto (sino al 2027) non rientra più nei piani di una società in preda a una mezza rivoluzione che va verso lo svecchiamento della rosa in sintonia con la riforma Zola.

Scotto ha indossato la maglia sassarese per 151 gare firmando 40 reti. La prima stagione risale al 2014/15, quella appena conclusa è stata la sesta. Andrà al Treviso, in Serie D. Una partenza che, come spiega con chiarezza, non è dovuta alla sua volontà: «Fino all’ultimo ho sperato che questo momento non arrivasse. Ho fatto tutto ciò che era in mio potere per restare, per continuare a difendere questi colori che porto nel cuore da sempre. Ma ora è il momento di accettare una realtà che non dipende da me e fa male, profondamente. Lasciare la Torres è un dolore difficile da spiegare. È la mia squadra del cuore, per la quale tifavo da bambino, che ho sognato e avuto l’onore di rappresentare da capitano».

Giocatore di grande temperamento, con guizzi spettacolari capaci di accendere lo stadio, Scotto parla col cuore in mano: «Ho cercato di dare tutto: in campo, nello spogliatoio, fuori dal campo. A volte ci sono riuscito, a volte no. La cosa che più spero è di essere stato un esempio, o almeno una speranza, per tanti bambini e ragazzi di Sassari, che sognano di diventare un giorno giocatori della Torres. Lascio una squadra piena di amici, che mi hanno dato tantissimo in questi anni. Sono stati anni bellissimi, un percorso sinceramente molto intenso, con tante difficoltà, ma anche con gruppi di ragazzi formati prima da uomini e poi da calciatori. Purtroppo la sconfitta con l’Atalanta resterà una ferita aperta. Una macchia che porterò con me, che avrei voluto cancellare col tempo e con i risultati. La Torres resterà sempre parte di me, scritta nella mia pelle e nel mio cuore. Con sincero affetto e profondo dispiacere, Gigi Scotto 9».

