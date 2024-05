Il capitano rossoblù sarà ancora Pavoletti 

I gesti contano, e spesso valgono più di mille parole. Come l’abbraccio tra Nandez e la Curva Nord dopo la gara con la Fiorentina: il giorno dopo c’è stato l’annuncio ufficiale da parte dell’uruguaiano, ma già quello di giovedì sera era un addio. Così come sapeva di arrivederci il sorriso, contagioso, di Pavoletti mentre - una manciata di minuti ed emozioni prima - annunciava al microfono Ranieri per il saluto alla Domus. Anche il contratto del capitano, come quello del Leon, scade il 30 giugno, ma in questo caso è in arrivo il rinnovo per un’altra stagione. Una scelta di vita (incondizionata) del giocatore. Un atto di riconoscenza della società dopo il gol di Bari undici mesi fa e i quattro realizzati quest’anno, pochi ma pesantissimi, che hanno ammortizzato un campionato travagliato, frenato e condizionato dagli infortuni. Ma è anche un tassello tecnico importante, non solo dentro lo spogliatoio. Perché avrà pure un’autonomia ridotta, ma quando sta bene, fa ancora la differenza.

Cagliari da cagliaritano

Pavoletti continuerà a essere, dunque, il capitano rossoblù e - presumibilmente - chiuderà la carriera a Cagliari, la sua squadra dal 2017, la sua casa ormai dopo Livorno dove è nato e cresciuto 35 anni fa (spegnerà 36 candeline a novembre). E proprio a Cagliari, non a caso, ha scelto di sposare Elisa (anche lei livornese doc) tra un mese circa dimostrando così, anche in uno dei giorni più importanti della loro vita, un attaccamento forte alla città. La vive in tutto e per tutto, in modo passionale, da subito è entrato nel cuore della “cagliaritanità”. Anche quando il destino sembrava avergli voltato le spalle con una doppia rottura del crociato nello spazio di sei mesi nello stesso ginocchio. Da allora, ha imparato a godersi ogni istante in rossoblù. E soprattutto, a gestire in modo diverso il proprio corpo in campo e a convivere con acciacchi vari e, spesso, col dolore.

Gol pesantissimi

Quest’anno ha saltato gli ultimi due mesi per una frattura al metatarso. Prima di fermarsi, però, ha lasciato un segno indelebile nel campionato rossoblù. La doppietta, tra il 94’ e il 96’, nell’epico 4-3 al Frosinone ha ridato una chance al Cagliari che sembrava inadatto alla Serie A. La rovesciata al 99’ contro il Sassuolo si è rivelata alla lunga decisiva negli equilibri in classifica tra i rossoblù e i neroverdi. È rientrato per il gran finale, non al top della condizione, però. «Ha sempre questo problema al piede. Ma se dovessi avere bisogno di lui, spero mai, ci sarà», ha detto Ranieri alla vigilia della gara di Reggio Emilia. Non c’è stato bisogno, Pavoletti è stato cosi risparmiato. Anche se qualche minuto in campo, lui lo avrebbe fatto volentieri contro la Fiorentina. Meglio non forzare e le vacanze arrivano a pennello. Potrà così recuperare appieno e iniziare la prossima preparazione senza freni, insieme ai compagni, sempre rossoblù. Il rinnovo del contratto è atteso da un giorno all’altro, con cifre decisamente inferiori, guadagnerà meno della metà dell’attuale ingaggio (già spalmato dopo la retrocessione). Potrebbe essere l’ultimo campionato con il Cagliari, forse l’ultimo della carriera. Un campionato Pavoloso.

