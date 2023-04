Il capitano Moi ammette: «Girone d’andata deludente» 

Il quasi sessantenne centrocampista (esterno o mezzala) della squadra del presidente Mario Zuddas, però tira dritto. Da bandiera dell’Ellas, nel corso della sua ultradecennale militanza, ne ha vissuto molte di battaglie in campo, tanto che il suo motto è «cerchiamo di non farci male».

Quella dell’Ellas non è stata una stagione memorabile. L’ultimo posto nel girone A dell’Over 55, con soli sei punti all’attivo in ventitrè partite, ne è la palese sintesi.

Eppure Filippo Moi, storico capitano dei biancorossi, la prende con filosofia, pur ammettendo le difficoltà di una stagione complicata.

«Abbiamo disputato un girone d’andata deludente. Solo da qualche settimana abbiamo acquisito un po' di amalgama che ci ha consentito di essere più competitivi. Il gruppo quest’anno è stato rinnovato con alcuni innesti, ma l’età media resta piuttosto alta e questo non ci favorisce». L’unico successo ottenuto finora risale a un mese fa. Il 2-1 sulla Car-Refinish dimostra che la squadra è in crescita, anche se ormai la stagione è compromessa, con quattro turni ancora da disputare e il discorso playoff ormai archiviato da tempo.

Alla fine più dei risultati in campo conta la passione.

«Siamo un gruppo di amici con una grande passione per il calcio che vuole trascorrere un paio d’ore alla settimana in spensieratezza», continua Moi. «Questo è anche un banale pretesto per un terzo tempo in compagnia».

Non solo calcio: c’è anche una rilevante funzione sociale nell’Ellas.

«La nostra squadra è legata all’associazione sportiva La Salle di Monserrato, da sempre impegnata nel volontariato».

