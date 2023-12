Il capitano Lucania lascia il Nucleo operativo radiomobile 

Il capitano Pietro Lucania lascia l’incarico di Comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Quartu Sant’Elena per assumere un nuovo e importante incarico al comando del Nucleo operativo ecologico (Noe) dei Carabinieri di Cagliari, con competenza su vari territori dell’isola, rientranti nelle Procure di Cagliari, Oristano e Lanusei.

Originario della provincia di Palermo, l’ufficiale ha svolto finora per più di un trentennio la sua attività professionale nel territorio sardo per la maggior parte in reparti investigativi, all'interno delle Compagnie di Dolianova e di Quartu, distinguendosi in importanti operazioni. Ha operato al Reparto operativo di Cagliari e alla sezione di Polizia giudiziaria della Repubblica di Cagliari con diversi servizi investigativi anche contro la criminalità organizzata. Ora la sua nuova sede al comando del Noe.

Dopo quattro anni trascorsi a Quartu, il capitano Lucania entra dunque al Noe, un reparto d’eccellenza dei carabinieri, posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministero dell’Ambiente. Nel 2001, il Noe ha assunto la denominazione di Comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente e, dal 2022 l’attuale denominazione di Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Con attività essenzialmente investigative in materia di reati ambientali (soprattutto con collegamenti internazionali), contrasto al traffico illecito di rifiuti e materiali radioattivi, controllo e monitoraggio dell’inquinamento ambientale e atmosferico. Tutti problemi particolarmente attuali.

