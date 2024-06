«Il Capitano, la figura più nobile» 

“Capitani per Sempre” è il libro scritto da Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Ussi (l’Unione stampa sportiva), presentato ieri nella sede della Figc sarda. «Non è un’operazione nostalgia», ha commentato Coppola, «il libro racconta storie stupende, rappresenta la figura più nobile e più romantica tra tutti gli eroi che vivono nell’immaginario popolare degli innamorati del pallone». Erano presenti Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna, e gli ex rossoblù Adriano Reginato e Renato Copparoni. «Il capitano è una figura che a volte viene dimenticata. Sono felice che sia stata scelta questa sede per la presentazione», ha detto Gianni Cadoni, presidente del Comitato regionale e vice presidente della Lega nazionale dilettanti. Il ricavato sosterrà i progetti della comunità di accoglienza “Casa di Tonia”.