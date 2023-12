Il capitano dell’ultimo respiro 

Chiamatela “Zona Cagliari”, perché in Serie A solo l'Atalanta come i rossoblù ha segnato ben quattro reti nei minuti dopo il novantesimo. O più semplicemente chiamatela “Zona Pavoletti”, visto che tre dei quattro gol portano la firma del Capitano Senza Fine. Che a 35 anni si è preso il lusso di far esplodere ancora una volta la Domus, facendola passare dalla depressione alla gioia sfrenata, con un colpo non proprio del suo repertorio, una rovesciata. «Ho i piedi invertiti, ma nei minuti finali divento Van Basten», ha spiegato mentre raccontava sghignazzante l'ultima magia, arrivata al minuto 99 della gara vinta contro il suo ex Sassuolo.

Una rete al 99' fa scalpore, anche se ormai, con Pavoletti e il Cagliari, niente è impossibile. E pensare che appena nove giorni prima, a Roma, contro la Lazio, aveva sfiorato il colpo gobbo proprio nella sua “comfort zone” temporale. Al 94', il tuffo di testa e il miracolo di Provedel a evitare l'1-1. Con il Sassuolo Pavoletti si è rifatto con gli interessi: la sponda di Shomurodov, la rovesciata e la palla in rete. «Con lo stinco, l'ho presa con lo stinco», grida in uno dei tanti video apparsi sui social da lunedì notte, mentre rivede la rete negli spogliatoi con i compagni. Nessuna novità, perché col Frosinone, lo scorso 29 ottobre, di reti nel recupero ne aveva segnati addirittura due. Il primo al 94', di testa, per agganciare i ciociari, e l'altro al 96' con una zampata in mischia a ribaltare il punteggio e regalare al Cagliari la prima vittoria stagionale.

L'ultima rete Pavoletti l'aveva segnata a Bari, nella finale di ritorno dei playoff al San Nicola, al minuto 94. Ranieri, ancora una volta, lo aveva gettato nella mischia per cercare un colpo risolutore e il Pavoloso aveva risposto a modo suo: cross di Zappa, il piedone ad anticipare tutti e il Cagliari riportato in Serie A. Lo scorso anno un altro gol era arrivato al 95', ma non aveva portato punti: a Palermo, nel giorno in cui il mondo festeggiava il Mondiale all'Argentina, il Cagliari perdeva con i rosanero e salutava la fine della breve era Liverani. Inutile anche la rete al 91' segnata alla Lazio nel 2018-19 (vittoria biancoceleste per 2-1). Nella prima stagione a Cagliari, invece, la “Zona Pavoletti” è stata fatale al Benevento: gol-vittoria al 95' alla fu Sardegna Arena per il 2-1 decisivo e rete del provvisorio 1-1 al 91' in Campania, prima del sorpasso firmato da Barella su rigore. Se Ranieri chiede ai suoi di non arrendersi mai, in Pavoletti ha il suo feroce esecutore, novello Altafini o, molto più semplicemente, eterno Pavoloso.

