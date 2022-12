Il Cap d’Any porta parcheggi 

La line up degli artisti del concertone del Cap d’Any di Alghero è confermata, lo spazio per i parcheggi pure. Con una previsione di 30 mila persone, lo show gratuito con Max Pezzali, per la notte più lunga dell’anno, trasloca dal porto al piazzale della Pace e il Comune mette a disposizione 800 nuovi posti auto. Il motivo è logistico e riguarda il rapporto tra gli spazi e il pubblico. «Aree parcheggi alternative, messe a disposizione per la prima volta dai privati, dislocate in via Castelsardo, in via Aldo Moro e nel campo Don Bosco», spiega l’assessore alla Viabilità, Emiliano Piras, «zone a 5 minuti a piedi dal luogo dello spettacolo, una soluzione che ci consente di compensare e superare la capacità del piazzale della Pace, 380 posteggi, e risolvere il problema sicurezza».

Scelta definitiva

Nei giorni scorsi l’autorizzazione richiesta e rilasciata dalla Questura di Sassari per poter ospitare nella piazza almeno 15 mila persone, il numero massimo consentito, ma se ne prevedono almeno il doppio su tutto il lungomare Barcellona, per l’occasione chiuso al traffico dalle 18 fino alla fine della manifestazione. Per la due giorni di Capodanno dai paesi limitrofi è previsto l’arrivo di un numero di spettatori che va oltre le aspettative, il Comune di Sennori ha organizzato il servizio navetta gratuito, andata e ritorno per Alghero.

Il programma

Si comincia da venerdì 30 quando sul palco ad infiammare il pubblico salirà il giovane rapper italiano Lazza, prima della serata clou con Max Pezzali. «Ci aspettiamo grandi numeri» aggiunge l’esponente della giunta Conoci «per questo invitiamo i residenti a lasciare le auto nei parcheggi e a godersi la città a piedi, approfittando del tempo favorevole». Andrea Delogu presidente della Fondazione Alghero Meta ha messo in moto la macchina organizzativa degli eventi. «Il cronoprogramma è stato rispettato e il 29 dicembre è previsto il collaudo del palco da parte della Prefettura per le misure di sicurezza, - sottolinea Delogu - e se tutto va bene si comincia la maratona».