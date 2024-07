Il caos informatico lascia a terra l’Isola 

Lo hanno chiamato «crash informatico globale» e in effetti rende bene l’idea: il collasso dei sistemi digitali di mezzo ha colpito diversi settori cruciali per la vita di tutti i giorni. Mezzi d’informazione, banche, servizi medici, treni. E gli aerei. Soprattutto gli aerei: ritardi a catena e cancellazioni hanno caratterizzato una giornata che per molti ha segnato (o doveva segnare) l’avvio delle vacanze. Gli aeroporti sardi non hanno fatto eccezione. In tutto otto voli saltati (2 tra decolli e arrivi a Cagliari, 4 a Olbia, 2 ad Alghero) e decine di partenze slittate anche di due ore.

Oltre 1.400 collegamenti saltati nel mondo, una settantina solo in Italia. C’è stato spazio pure per le polemiche politiche: mentre l’aeroporto di Fiumicino era semiparalizzato dal blocco informatico, il volo Roma-Milano di Ita Airways con a bordo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini (e sembra anche il capogruppo leghista Riccardo Molinari e il leader di Nm Maurizio Lupi) è stato tra i pochi a decollare, seppur in ritardo. Nella serata di ieri è stata la stessa compagnia a parlare di una «notizia destituita di qualsiasi fondamento», visto che nella stessa fascia oraria Ita ha garantito 12 voli nello scalo romano. Pd e Avs preannunciano interrogazioni parlamentari sulla

vicenda.

I motivi

Ma cosa è successo? Il caos è riconducibile a problemi tecnici che coinvolgono Microsoft, gigante americano digitale legato al nome di Bill Gates, e in particolare ad un programma antivirus rilasciato da un’azienda fornitrice, i cui contraccolpi hanno generato un effetto a catena planetario. All’origine di tutto, a quanto pare, ci sarebbe stato un doppio catastrofico innesco: il primo riguardante Microsoft Azure, il “cloud” di casa Microsoft; il secondo un aggiornamento anti-virale sbagliato messo in circolo da una società di sicurezza partner, Crowdstrike, in grado di destabilizzare milioni di pc contenenti tecnologia Microsoft. Diagnosi certificata dall’oscuramento improvviso degli schermi in numerosi aeroporti.

La ripresa

Lo spettro di un blitz di hacker è stato rapidamente accantonato: anche dagli organismi di sorveglianza di vari Paesi, a partire dalla Francia. Finché nel pomeriggio non sono rimbalzati i primi segnali di ripresa, in un contesto contagiato comunque da una coda di disservizi le cui conseguenze richiederanno tempo per essere smaltite e riassorbite. Alcuni aeroporti, come Berlino, sono stati costretti addirittura a una temporanea chiusura totale, ed altri flagellati di grane tecniche, cancellazioni in serie, ritardi e disagi per miriadi di passeggeri da Amsterdam a Zurigo, da Singapore a Hong Kong fino a Sydney. (

