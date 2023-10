Il caos dei passi carrabili 

Passi carrabili, tempo scaduto: c’è chi paga (pochi), chi attende gli eventi sotto forma di un ipotetico ricorso di massa, e chi si vede annullare il canone.

La confusione

Nel minestrone di questa tassa, varata nel 2018 ma rivista nel 2021 e poi applicata a inizio 2023, polemiche e incertezze si rincorrono. Il 30 settembre sono scaduti i termini per pagare l’annualità 2018, spedita in agosto dalla società che gestisce varie tasse comunali per evitare la prescrizione: è stata imposta sulla base della vecchia Cosap che divideva la città in fasce e ha “colpito” solo chi non ha la concessione del passo carraio ma si ritrova, pur senza averlo mai richiesto, il cordolo del marciapiede reclinato davanti giardino o garage. Condizione che riguarderebbe circa 2.000 persone. L’annualità 2022 invece è frutto del nuovo Cup (canone unico patrimoniale), è stata spedita a inizio annp e abbraccia tutti, concessionari e pseudo abusivi: platea di circa 3.000 unità. Ma sinora a pagare sarebbero state complessivamente circa 300-400 persone, e forse in gran parte quanti già concessionari del servizio. Per il 2022 il Comune aveva previsto di incassare 100 mila euro: «Non siamo in possesso di dati aggiornati – premette il sindaco Pietro Morittu – dall’esame delle entrate si capire quante somme recuperare».

La polemica

Ma c’è anche chi, non avendo pagato entro i termini la tassa 2022, si è fatto calcolare dalla società Abaco la sanzione (circa il 30 per cento della tassa che varia dai 90 ai 150 euro) pur non di sborsare anche per interessi e spese di notifica. E intanto ci sono zone della città in cui Abaco ha annullato decine e decine di avvisi perché ritenuti errati. Ormai la casistica ne è zeppa. «Non si doveva arrivare a questo pasticcio inaudito – tuona Luca Arru, consigliere di maggioranza con Carbonia Avanti – fatto salvo che per fortuna per l’annualità 2023 la tassa vale per i soli concessionari, occorreva dire ai cittadini cosa si stava facendo e trovare una soluzione per annullare tutto». Sinistra Futura e M5S sollevano un altro aspetto: «Chiediamo ufficialmente – anticipa il consigliere Matteo Sestu - se il Comune a suo tempo avesse fornito indicazioni su come fare il censimento dei passi carrai dato che siamo dinanzi a interpretazioni bizzarre del regolamento». Pure Daniela Garau, Fratelli d’Italia, l’unica che nel 2022 votò contro le modifiche del Cup, tuona contro l’esecutivo: «Sui passi carrabili è in atto un’azione politica dispotica». Il sindaco precisa che la tassa «è stata introdotta dalla precedente giunta e che sulle questioni interpretative la competenza è degli uffici ma abbiamo chiesto un supplemento di valutazione». Anche alla luce della lettera ricevuta dal professore di Diritto amministrativo Andrea Pubusa che reputa illegittimo il canone.

