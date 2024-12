Il canto del piccolo Giovanni 

A Desulo la passione per il canto popolare non conosce età e si tramanda di generazione in generazione, avvicinando i più piccoli al patrimonio storico locale.

Lo sa bene il coro polifonico Padentes, da oltre vent’anni in prima linea per valorizzare le tradizioni, fra componenti storici e giovanissimi che scommettono sull’identità come strumento per la promozione di un intero territorio. Per il sodalizio, diretto dal maestro Salvatore Bua, di Sorgono, l’ingresso di un nuovo componente, il piccolo Giovanni Arangino (3 anni) che segue le orme del padre Luca, da decenni baritono del gruppo.

Le canzoni

Una vera e propria passione la sua, con la presenza fissa fra prove, cene sociali e l’impegno in più palchi isolani. «Tutto è nato per puro caso - racconta Luca Arangino - in casa si sono sempre respirate le tradizioni. Mentre Giovanni cresceva ho notato che ai cartoni televisivi preferiva le nostre canzoni. Giorno dopo giorno il suo interesse è cresciuto e ho pensato di portarlo con me alle prove. Il risultato è stato straordinario, lasciandoci stupiti». Per il bimbo l’inizio di un percorso che non conosce soste. «Giovanni - aggiunge il padre - ha imparato quasi tutte le canzoni ed è bellissimo vederlo a suo agio insieme a tutti noi. Oggi è lui a chiedermi di prenderlo ai nostri appuntamenti. Sono felice dell’impegno che sta riponendo in questa avventura».

Il talento

Orgoglioso anche il presidente del coro, Angelo Littarru: «Avere Giovanni tra noi è una vera e propria gioia. Nonostante la giovanissima età, mostra già talento e voglia di imparare, seguendo le orme del padre che si è unito a noi poco più che ragazzino. Il futuro del nostro patrimonio culturale passa anche da questo». -A vedere del talento nel giovane corista è anche il maestro Salvatore Bua: «Giovanni è un esempio di amore e dedizione. Un bambino allegro, soprattutto attento nel seguire i nostri insegnamenti, vedendo anche nel padre Luca un prezioso punto di riferimento. Osservarlo mentre intona i canti con precisione è un’emozione». Bua guarda al futuro con ottimismo: «È difficile vedere dei bambini avvicinarsi con così tanto interesse alla musica corale. Quello di Giovanni può essere uno stimolo anche per altri coetanei. Valuteremo iniziative per coinvolgere i bambini in un percorso al nostro fianco”.



