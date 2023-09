Il canto dei banditi  

Appena sbarcata su Netflix “Song of the Bandits” è già fra le serie televisive in streaming più viste in Italia.

Quasi un western ma ad altre latitudini. Ambientato negli anni ’20, durante il turbolento periodo dell'occupazione giapponese , la gente di Joseon è stata privata del luogo di vita ed espulsa in Giappone. Coloro che si dirigono a Gando , una terra di illegalità, si uniscono per proteggere la patria dei coreani.

Una produzione sudcoreana diretta da Hwang Jun-hyeok, scritta da Han Jeong-hoon e interpretata da Kim Nam-gil , Seohyun , Yoo Jae-myung , Lee Hyun-wook e Lee Ho-jung .

