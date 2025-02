Il canto dei bambini contro il bullismo 

Una versione del brano “Canta ancora”, colonna sonora del pluripremiato film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, cantata dai bambini di Iglesias nell’ambito del progetto didattico “Pipios alluttas e pipias alluttas”. I bambini reinterpretano la canzone di Arisa mentre scorrono le immagini girate durante la registrazione del brano e in uno spazio di aggregazione della città: il corto è stato girato dal regista e maestro elementare Christian Castangia in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. È dedicato a quattro vittime di bullismo, tra cui Mattia Marotta, il quindicenne di Carbonia che il 13 aprile 2022 ha voluto dire addio alla vita.

«Ho scelto di ambientare il corto nei giardini pubblici di Iglesias per il loro ruolo di aggregazione cittadina – spiega Castangia – e in classe abbiamo parlato anche dell’azione dei vandali contro il ricordo di Mattia nel parco di Cannas a Carbonia». Infatti, pochi giorni fa, la scritta (che riportava una riflessione del quindicenne) sulla porta del locale in cui è morto, è stata sfregiata, suscitando indignazione. Oltre al video, è seguita una riflessione con gli alunni sulle dinamiche che portano al bullismo e al cyberbullismo». (m. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA